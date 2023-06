Choi Sung-bong: ¿por qué saltó a la fama como el 'Susan Boyle coreano' el 2011?

Choi Sung-bong es un joven cantante surcoreano de 33 años que fue hallado sin vida el último martes 20 de junio en su domicilio de Yeoksam, una de las zonas más populares del distrito de Gangnam de Seúl, de acuerdo con un reporte policial citado por la agencia Yonhap.

Choi Sung-bong es conocido por haberse formado como artista desde muy joven tras su participación en el ‘Korea’s got talent' el 2011. De acuerdo con indicios de la propia Policía del sector, Sung-bong se habría suicidado tras dejar un mensaje de despedida en su cuenta oficial de YouTube.

Choi Sung-bong se hizo conocido como el ‘Susan Boyle coreano’

Choi Sung-bong fue apodado como el ‘Susan Boyle coreano’ en honor a la cantante escocesa que conquistó al mundo en Britain’s got talent el 2009 con la canción I Dreamed a Dream de 'Los Miserables'.

En aquella ocasión, Sun Bong cantó la canción Nella fantasía de Il Divo conmoviendo al público y al jurado del programa hasta las lágrimas causando así el despegue de su popularidad. El momento fue registrado en un video de YouTube y tiene, hasta la fecha, más de 9 millones 700 mil vistas, 31 mil me gustas y 4,075 comentarios.

A continuación, el video donde Choi Sung-bong entona la canción Nella fantasía, de II Divo, que lo capultó a la fama.

Una historia de orfandad y fama

Al finalizar la competencia, Choi Sung-bong quedó en el segundo lugar en la primera edición de Korea's got talent emitida en 2011 por la cadena tvN y firmó después un contrato discográfico, lanzando un EP en 2014. Este suceso hizo que el joven surcoreano se presente en diversos programas de televisión incluido ‘El Hormiguero’ en España.

Choi Sung-bong contó que trabajaba en la construcción y que creció en las calles de Daejeon (140 kilómetros al sur de Seúl) tras huir del orfanato a los cinco años y como, sin haber ido al colegio, logró sacarse el graduado escolar y estudiar después el bachillerato.

Choi Sung-bong habría cometido suicidio por deudas

De acuerdo con un informe policial en Seúl, Choi Sung-bong habría tomado la decisión de quitarse la vida luego de dejar un texto donde pide perdón por haber estafado a varios de sus seguidores tras fingir padecimientos de distintos cánceres terminales con el objetivo de reunir dinero y lanzar su nuevo disco.

Choi Sung-bong se hizo famoso a escala mundial con su audición para acceder a la primera edición de ‘Korea's got talent’, en 2011. | Fuente: Difusión

"Mirando hacia atrás, he hecho todo lo posible por vivir una vida ordinaria, dando todo como 10 años en un día, pero al final fracasé. Aunque mi respiración puede detenerse ahora, no me arrepiento de la vida brillante que he vivido. Me he esforzado por vivir feliz estos años. Por favor, olvídenme y sean felices en sus propias vidas. Adiós", expresó el fallecido cantante.