Robert Downey Jr. se sincera sobre Elon Musk: "Desearía que controle un poco más su comportamiento"

Robert Downey Jr. tiene una opinión muy personal sobre Elon Musk. El actor estadounidense se sinceró cuando le preguntaron qué piensa del magnate propietario de X Corp. con quien compartió un cameo en la primera secuela de Iron Man (2010).

Fue durante una entrevista en el podcast ‘On with Kara Swisher’ (a través de Business Insider) que el recordado intérprete de Tony Stark y Sherlock Holmes fue consultado sobre su apreciación de Elon Musk recordando que el guionista de Iron Man 2, Mark Fergus, confesó haberse inspirado en el CEO de SpaceX para el icónico personaje de traje metálico rojo.

“Vi a Elon (Musk) pocas veces (…) Como hombre blanco de casi 60 años en recuperación, solo desearía que controlara un poco más su comportamiento, pero no es mi culpa. Sé que esa idea de ‘Está todo bien porque tenemos que llegar a Marte’ realmente no me sirve. Pero, de nuevo, ya saben, uno tiene que ver todo lo que ha hecho para demostrar qué es valioso", declaró.

Cabe recordar que Elon Musk hizo un cameo en Iron Man 2, cuando el personaje de Tony Stark aparece entrando a un salón del evento para el Gran Premio de Mónaco junto con Virginia Potts (Gwyneth Paltrow) y en la sala se topa con Natasha Romanoff, la Viuda Negra (Scarlett Johansson). Seguidamente, Potts saluda a Musk dándole un apretón de mano. Acto seguido, el propio Stark le da la mano. "Luce usted fantástico", le dice Stark a Elon Musk mientras se retira.

Iron Man es un superhéroe metálico de Marvel interpretado por Robert Downey Jr. | Fuente: Marvel Studios

¿El personaje de Tony Stark fue inspirado en Elon Musk?

En el 2022, Mark Fergus señaló que el personaje de Tony Stark fue inspirado en el magnate multimillonario Elon Musk. Fue en un diálogo con la revista New York Magazine que el guionista de Iron Man señaló que Musk sirvió para poder establecer la personalidad del personaje de Stark en cuanto a su destreza tecnológica y actitud arrogante.

En ese sentido, señaló que Tony Stark, en realidad, era una mezcla de Musk, Donald Trump y Steve Jobs encarnada por Robert Downey Jr. "Es como si Musk hubiera tomado la brillantez de Jobs con el talento para el espectáculo de Trump", expresó.

"Él (Elon Musk) era el único que tenía el factor diversión, el ambiente de celebridad y la sustancia empresarial real", recalcó Fergus sobre Musk, quien se encuentra apoyando abiertamente al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre.

Elon Musk es un magnate e inversor estadounidense propietario de Starlink y CEO de SpaceX. | Fuente: @elonmusk

Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom en la nueva saga de Avengers

Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom, conocido también como Doctor Muerte, en las dos películas de Avengers que dirigirán los hermanos Russo, tituladas Avengers: doomsday y Avengers: secret wars.

Downey Jr. es conocido en la franquicia de superhéroes por su icónico papel como Iron Man, un personaje que interpretó desde 2008 en diversas películas del estudio, y que finalmente murió en Avengers: Endgame de 2019.

En conversación con The Hollywood Reporter, el actor ganador del Oscar con Oppenheimer mencionó que hace un año estuvo en conversaciones con Kevin Peige, los hermanos Russo y con Bob Iger, CEO de Disney, quien le contó la idea y fue aprobada.

"Fui a la casa de Bob Iger, nos sentamos y él dice: 'Me gusta'. Yo estaba como: 'Le gusta'. Él dijo: 'Ven al Campus de Imagineering'. Feige y yo vamos al Campus de Imagineering y quieres hablar de dos tipos a los que no es fácil sorprender, y mucho menos al mismo tiempo (…) No puedo decir mucho, pero lo que está ocurriendo allí en este momento, está tan más allá de mi expectativa de lo que era posible", sostuvo.

Robert Downey Jr. volverá al UCM como Doctor Doom en la siguiente película de Avengers.Fuente: Instagram (robertdowneyjr)

