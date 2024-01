Emmy Awards 2024: 'Succession' ganó el premio a Mejor Serie de Drama con su cuarta temporada

'Succession' ganó el premio a Mejor Serie de Drama en los Emmy Awards 2024. | Fuente: TNT

Succession, la icónica serie de drama familiar de HBO y HBO Max, se ha consagrado, una vez más, en los premios Emmy Awards. El popular programa que tiene como estrellas a Brian Cox y a Kieran Culkin se llevó sin problemas la categoría Mejor Serie de Drama gracias a su cuarta temporada que concluyó en mayo de 2023.

Es así que Succession se lleva por cuarto año consecutivo el galardón máximo de los Emmy para una serie dramática confirmando que es uno de los programas más populares y emblemáticos de la historia de la televisión.

Ahora, en los Emmy Awards 2024, Succession ha superado a otras consagradas series como: Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus y Yellowjackets, quienes no pudieron con el proyecto creado por Jesse Armstrong y que estrenó por primera vez en HBO en junio de 2018.

Asimismo, TNT Latinoamérica decidió felicitar a Succession por dicho logro consecutivo. “4 temporadas de perfección absoluta ¡Gracias por tanto Succession te vamos a extrañar”, se lee en el post de la cadena que transmitió los Emmy Awards 2024 el último lunes.