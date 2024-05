Christina Applegate revela que batalló contra la anorexia en 'Matrimonio con Hijos': "Me privé de comer años y años"

Christina Applegate reveló una lucha silenciosa que mantuvo oculta durante años: "Simplemente me privé de comida durante años y años y años", dijo la actriz estadounidense en el último episodio de MeSsy, el podcast que comparte con Jamie-Lynn Sigler. "Fue una tortura", confesó la recordada estrella de Matrimonio con hijos.



Desde su infancia, Applegate enfrentó inseguridades alimentarias arraigadas en palabras hirientes de un vecino. A los 15 años, mientras iniciaba su carrera en la exitosa serie de televisión, su madre la sometió a dietas restrictivas, alimentando una competencia insana por alcanzar un peso ideal. Esta presión desencadenó un trastorno alimentario que la atormentó durante décadas.



"Si alcanzaba los 50 kilos, mi madre decía... '¿Cómo lo hiciste?' Y la razón era que tenía un trastorno alimentario. Comía cinco almendras en un día. Y si hubiera comido seis, hubiera llorado y no hubiera querido salir de casa. Eso me persiguió durante años y años y años", reflexionó la actriz, quien ahora tiene 52 años.

¿Cómo fue grabar Matrimonio con hijos?

En el set de Matrimonio con hijos la delgadez de Christina Applegate preocupaba a sus colegas y al equipo de producción, quienes la veían rechazar la comida. A pesar de usar tallas de ropa diminutas, ella se veía a sí misma como "enorme". "Quería que mis huesos se destacaran, así que no comía", recordó Applegate, quien dijo que sufría de anorexia en ese momento.



La actriz dio vida a Kelly Bundy, la mayor de los hijos de Al y Peggy Bundy y hermana de Bud. Kelly, conocida por sus ocurrencias y frases ingeniosas, tenía un atractivo innegable, pero su falta de talento le impidió despegar en la actuación. "Fue muy aterrador para todos en el set porque decían 'Christina nunca come'. Me hablaron al respecto", contó.

Christina Applegate, famosa por su papel en 'Matrimonio con hijos', padece de esclerosis múltiple.Fuente: Instagram: @christinaapplegatesm

¿Qué enfermedad sufre Christina Applegate?

Aunque la fama la expuso a estándares de belleza implacables, la llegada de la esclerosis múltiple en 2021 trajo nuevos desafíos. Los efectos secundarios de la enfermedad y su medicación le hicieron ganar peso, reviviendo los fantasmas de su trastorno alimentario. "El demonio en mi cabeza está regresando muy fuerte y me está asustando", dijo.



Applegate compartió su lucha con el "demonio" interior que la incita a dañarse a sí misma. Incluso en eventos como los Emmy 2024, donde recibió elogios de pie, enfrenta las voces críticas con humor, convirtiendo el dolor en defensa. "Hice chistes en los Emmy porque... era como si pudiera ver lo que estaban pensando... y me sentía tan humillada. El demonio me estaba diciendo estas cosas".

El mensaje para su hija

Ahora, como madre de Sadie, de 13 años, Christina Applegate busca romper el ciclo, priorizando mensajes de aceptación y autoestima positiva. Su experiencia personal la impulsa a ser un modelo a seguir, comprometiéndose a no transmitir sus inseguridades a su hija.



"No quiero que mi hija me vea no comer", dijo. "He sido muy clara sobre... tratar de no menospreciarme... tengo problemas de autoestima y los he tenido toda mi vida. No quiero eso para mi hija", agregó.

