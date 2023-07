Christopher Nolan compara la creación bomba atómica con la inteligencia artificial

Christopher Nolan, el director de la película Oppenheimer, señala que en pleno auge de la Inteligencia Artificial (IA), la historia de la creación de la bomba atómica puede servir como una "advertencia" para la humanidad.

"La irrupción de las nuevas tecnologías es algo que sucede constantemente en nuestras vidas y muchas veces conllevan miedo por lo que puedan traer", explicó el cineasta durante un encuentro con la prensa en París.

Nolan cree que toda esta preocupación proviene de la historia de Robert Oppenheimer, el físico que inventó la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial.

"La historia de la bomba es la máxima expresión de la ciencia, algo esencialmente positivo, con consecuencias negativas en última instancia", reflexionó el director de la trilogía Batman con Christian Bale.

Momento Oppenheimer

Con la primera prueba de la bomba atómica de la historia, muchos temían que la fisión nuclear llevaría a una reacción en cadena descontrolada que pulverizaría todo el planeta. En ese sentido, Christopher Nolan sostiene que "los investigadores de la IA se refieren al momento presente como un 'momento Oppenheimer'".

"Estos investigadores están interesados en esta historia porque suministra puntos de referencia sobre el alcance de su responsabilidad, sobre lo que tienen que hacer".

La cinta muestra cómo, en plena guerra, el desarrollo de la bomba era un dilema para los científicos. Robert Oppenheimer abogó sin éxito por el control internacional de armas nucleares, con la esperanza de que condujera a la paz.

"Los hombres del Proyecto Manhattan, que desembocó en la primera bomba atómica, habían pasado por la Primera Guerra Mundial y estaban tratando de poner fin a la Segunda Guerra Mundial", recuerda Nolan.

"Algunos dicen que la existencia del arma atómica puede haber traído estabilidad al mundo. Personalmente, no lo encuentro tan tranquilizador, pero demuestra que no hay una respuesta simple a los dilemas que plantea tal descubrimiento. No creo que esta historia ofrezca una respuesta fácil. Es una advertencia. Muestra los peligros", mencionó.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer en Perú?

Oppenheimer se basa en la vida del científico J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy. La cinta llegará a los cines de Perú el jueves 20 de julio, un día antes de su estreno en Estados Unidos.

El trabajo de Nolan competirá con otras producciones en cartelera como Indiana Jones 5, Barbie y Misión Imposible 7.