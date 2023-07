Ryan Gosling sufre por 'Barbie' en nuevo tráiler de la película: "Yo veo amor y ella amistad"

‘Barbie’ llegará el próximo 20 de julio a los cines peruanos y los fanáticos esperan ver pronto esta nueva historia de la icónica muñeca protagonizada por Margot Robbie. Por su parte, Warner Bros Pictures lanzó un nuevo tráiler de la película centrado en los sentimientos de Ryan Cosling, ‘Ken’, hacia su principal compañera.

En el video, publicado el último lunes 10 de julio en Youtube y las demás plataformas digitales, se ve a un preocupado ‘Ken’ por no ser correspondido por ‘Barbie’. El actor inicia la escena hablando con la muñeca de Mattel. “Es que no sé quién soy sin ti”, le dice. Seguidamente, Robbie responde: “Eres Ken” mientras que Colsing replica: “Pero somos ‘Barbie y Ken’. No existe solo ‘Ken’”.

Las palabras de lamento de ‘Ken’ continúan en otra escena donde el muñeco recuerda las veces que miraba a ‘Barbie’ sin poder confesarle su amor. “Siento que no importa qué haga yo. Segundo siempre soy. Y en verdad que lo intenté. Y cómo explico lo que siento hoy”, expresó.

Seguidamente, Ryan Cosling busca dar un beso a Margot Robbie mientras aparece en otra escena en una coreografía cantando con sentimiento: “Creo enloquecer porque siempre respeté. Pues solo soy Ken. En otro lugar sería un rey. Es mi destino ser un frágil rubio. Y nada más y así vivir, Solo soy Ken. Yo veo amor y ella amistad. Cómo lograr que vea al hombre real tras el galán y luche por mí”.

Margot Robbie y Ryan Gosling interpretan a 'Barbie y Ken' en nueva película de Mattel. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

Finalmente, Cosling sale al medio de un grupo de coreógrafos cantando el coro, acompañado de una fuerte instrumentalización. “Solo soy Ken. Soy suficiente Tanto hay que puedo hacer. Obsérvame bien. Sí, solo soy Ken. Nena, solo (…) no soy nadie más, soy Ken. Solo soy Ken”, concluye la letra.

Tras finalizar el video, sale el logo de la muñeca ‘Barbie’ con los créditos de Greta Gerwig como directora y escritora del largometraje junto con Noah Baumbach. Hasta la fecha, el video cuenta con casi 2 mil me gustas y más de 33 600 vistas.

Ryan Gosling se defendió de críticas por su papel de ‘Ken’

Semanas atrás, Ryan Gosling se refirió a las críticas que se hicieron por ser elegido en el papel de ‘Ken’ en la película ‘Barbie’ a sus 42 años. En una entrevista para la revista norteamericana GQ, el actor calificó de “hipócritas” a quienes cuestionar su aspecto y su edad para el filme.

“¿Alguna vez alguien había pensado en Ken? No. No nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo así que la hipocresía está expuesta. Por eso hay que contar su historia (…) Yo diría que, si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar”, sostuvo.