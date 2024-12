Colleen Hoover, autora de 'Romper el círculo', respalda a Blake Lively tras demanda contra Justin Baldoni por acoso sexual

La autora de Romper el círculo, Colleen Hoover, mostró su apoyo público a Blake Lively tras las acusaciones de acoso sexual presentadas contra Justin Baldoni, director y coprotagonista de la película.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Blake Lively ha demandado a Justin Baldoni, coprotagonista y director de la película Romper el círculo (It Ends with Us), acusándolo de acoso sexual durante el rodaje y de liderar una campaña de desprestigio en su contra. Según medios estadounidenses, la denuncia también señala a Wayfarer Studios, productora de Baldoni, como parte de un plan para dañar la reputación de la actriz.

► Blake Lively demanda por acoso sexual a Justin Baldoni, su compañero en Romper el círculo



En medio de la polémica, Colleen Hoover, autora del libro en el que se basa la película, expresó su apoyo a Lively. El sábado, Hoover utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje de aliento dirigido a la actriz: “Desde el día en que nos conocimos, no has sido más que honesta, amable, solidaria y paciente,” escribió. “Gracias por ser exactamente la persona que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites".

Al día siguiente, Hoover publicó en su muro un mensaje firmado por las actrices America Ferrera, Amber Tamblyn y Alexis Bledel, quienes respaldaron a Lively “mientras lucha contra la campaña reportada que busca destruir su reputación”. "Estamos consternadas al leer las evidencias de un esfuerzo premeditado y vengativo que se llevó a cabo para desacreditar su voz", indicaron.

El mensaje conjunto continuó diciendo: "Incluso si una mujer es tan fuerte, celebrada y con recursos como nuestra amiga Blake, puede enfrentar represalias contundentes por atreverse a exigir un entorno de trabajo seguro. Nos inspira el coraje de nuestra hermana para defenderse a sí misma y a los demás”.

¿Por qué Blake Lively demandó a Justin Baldoni?

Basada en la exitosa novela romántica de Colleen Hoover, la película Romper el círculo se estrenó en agosto y superó todas las expectativas al recaudar $350 millones con un presupuesto de $25 millones. Sin embargo, el estreno estuvo rodeado de rumores sobre tensiones entre los protagonistas Blake Lively y Justin Baldoni, lo que incluso llevó a Baldoni a retirarse de la promoción del filme.

En la denuncia, obtenida por TMZ y confirmada por The New York Times, Lively detalla incidentes ocurridos durante el rodaje. Baldoni presuntamente realizó comentarios inapropiados sobre su pasado sexual, la presionó para hablar sobre sus creencias religiosas y discutió su peso con su entrenador personal.

La respuesta de Justin Baldoni

Justin Baldoni, a través de su abogado Bryan Freedman, negó categóricamente las acusaciones y las calificó de "completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente".

En un comunicado, Freedman señaló: "Es vergonzoso que la Sra. Lively haga estas afirmaciones categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y su equipo, en un intento desesperado por mejorar su reputación negativa".

Lively, por su parte, declaró al The New York Times que su principal intención con esta demanda es "proteger a otras personas que puedan ser atacadas".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis