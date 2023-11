Juan Pablo Raba, actor de 'Narcos' y 'Mi gorda bella', fue víctima de asalto junto a sus dos hijos en Colombia

Continúa la violencia en Colombia. Aún sin respuestas sobre el paradero del padre del futbolista Luis Díaz que fue secuestrado, esta vez, Juan Pablo Raba fue víctima de robo en los cerros orientales de Bogotá.

De acuerdo con el actor de Narcos, Mi gorda bella y El cartel de los sapos, se le acercaron cinco hombres para golpearle, quitarle sus pertenencias y asustaron a sus hijos.

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, comentó Juan Pablo Raba en las redes sociales.

Tras quitarle su celular, los delincuentes le obligaron a que abra sus cuentas bancarias. “La situación se puso un poquito complicada cuando uno de ellos fue a agarrar a mi hija. Ahí lo golpeé fuerte. Curiosamente, ahí fue cuando la situación se empezó a tranquilizar, pero no se portaron muy bien”, añadió.

Su esposa Mónica Fonseca también usó sus redes sociales para contar lo sucedido y, a pesar de que los tres se encuentran bien de salud, la situación afectó a todos.

“Está golpeado. O sea, le dieron puño etc. los niños asustados, pero están bien. Intentaron agarrar a Jojo (su hija Josephine Joie). Ahí Juan Pablo Raba tuvo que meter puño. Terrible. Un paseo normal a la montaña se convierte en esta porquería de situación. 5 jóvenes contra un papá, un niño de 11 años y una niña de 5”, compartió en X.

Hola. Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta no soy yo. — juan pablo raba (@juanpabloraba) November 6, 2023

El actor colombiano Juan Pablo Raba, quien se encontraba en los cerros orientales con sus hijos de 11 y 5 años, fue asaltado y golpeado. ¿Qué pasó? Le contamos.



Ampliación >> https://t.co/FePzrXaoua pic.twitter.com/cpurH6LfFA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 6, 2023

Sobre Juan Pablo Raba

El reconocido actor Juan Pablo Raba nació en Bogotá, Colombia, y es hijo de Ricardo Raba, empresario argentino y María Eugenia Vidal, restauradora de arte y escritora. Su inicio en las novelas fue en 1998 con Amor en forma y un año después con Marido y mujer, le siguió La reina de Queens (2000) donde actuaba en paralelo en el teatro con la obra Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.

Las producciones que lo hicieron saltar a la fama fue Viva la Pepa y La niña de mis ojos (2001). Tras estos éxitos, viajó a Nueva York para continuar estudiando arte dramático y, dos años después, fue protagonista de Mi gorda bella (2002), remake de Yo soy Betty, la fea, que tuvo gran aceptación.

De manera internacional, Juan Pablo Raba formó parte del elenco de El cartel de los sapos, Mental y Los caballeros las prefieren brutas, de Sony. En 2015 se incorporó a la tercera temporada de la serie Agents of S.H.I.E.L.D., de la cadena ABC. Otras series que lo catalogaron como un gran artista latino en el extranjero fueron Narcos, de Netflix; Peppermint con Jennifer Garner; Six, creada por William Broyles Jr., David Broyles; y Distrito Salvaje creada por Cristian Conti.

En cuanto a su vida sentimental, el colombiano contrajo matrimonio con la periodista Paula Quinteros en 2003 y se divorciaron en 2007. Luego, inicó una relación con Mónica Fonseca (presentadora de noticias y modelo) a principios del 2011 y actualmente tienen dos hijos (Joaquín y Josephine Joie).