La información más relevante de la actualidad al momento
Conoce a Lee Chae-min, protagonista de ‘Bon appétit, majestad’, el nuevo rostro juvenil que conquista a Netflix

Lee Chae-min interpreta al rey Lee Heon en “Bon appétit, majestad”.
Lee Chae-min interpreta al rey Lee Heon en “Bon appétit, majestad”. | Fuente: Netflix
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El actor de 24 años, egresado de la Universidad Nacional de Artes de Corea, destaca por su versatilidad y una vida personal que despierta interés dentro y fuera de su país.

El actor surcoreano Lee Chae-min, de 24 años, se ha consolidado como una de las figuras juveniles más prometedoras del entretenimiento coreano. Su papel como el rey Lee Heon en el drama de época Bon appétit, majestad, disponible en Netflix, ha despertado gran interés en la audiencia internacional, que busca conocer más sobre su trayectoria y vida personal.

¿Quién es Lee Chae-min?

Nacido el 15 de septiembre del 2000 en Goyang, provincia de Gyeonggi, Lee Chae-min combina talento, carisma y una presencia escénica marcada por su estatura de 1,89 metros. Estudió en la Escuela Secundaria Unjung y más tarde en el Departamento de Teatro y Cine de la Universidad Nacional de Artes de Corea, institución reconocida por formar a algunos de los artistas más destacados del país. 

La carrera artística de Lee Chae-min

Su carrera actoral comenzó en 2021 con la serie High Class y, en paralelo, ganó popularidad como presentador del programa musical Music Bank en KBS2. Desde entonces, ha participado en producciones que ampliaron su alcance como Love All Play (2022), Crash Course in Romance (2023), See You in My 19th Life (2023) y Hierarchy (2024, Netflix). En 2025, su protagonismo en Bon appétit, majestad lo catapultó a un reconocimiento internacional, además de abrirle espacio como imagen de importantes marcas de moda. 

Además de su carrera artística, Lee Chae-min mantiene pasatiempos vinculados al deporte y la música: practica baloncesto, natación y toca el piano. Sus allegados lo describen como un joven disciplinado y humilde, que pese a su creciente popularidad conserva un estilo de vida reservado.

¿Lee Chae-min tiene novia?

En el ámbito personal, en 2024 se confirmó su relación con la actriz Ryu Da In, consolidando su perfil como una de las estrellas más comentadas dentro y fuera de Corea del Sur. 

Bon Appétit, majestad Lee Chae-min Netflix

