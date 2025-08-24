Suegro de Lily Collins confiesa que no es fan de ‘Emily in Paris’, pero elogia su trabajo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reconocido actor británico Malcolm McDowell, de 82 años, reveló en una entrevista exclusiva con People que la serie de Netflix Emily in Paris, protagonizada por su nuera Lily Collins, no es de su gusto personal.

“Para ser honesto contigo, no es lo mío, y Lily lo sabe”, comentó el intérprete de La Naranja Mecánica, en referencia a la producción creada por Darren Star, que narra la vida de una joven estadounidense que se muda a París por trabajo.

A pesar de ello, McDowell no escatima en elogios hacia Collins, con quien mantiene una estrecha relación familiar tras su matrimonio con su hijo, el director Charlie McDowell, en septiembre de 2021. La pareja recibió a su primera hija, Tove Jane, a través de una madre sustituta a inicios de este año.

“Soy el mayor fan de mi nuera. Creo que es absolutamente una de las mejores actrices”, aseguró el actor, destacando el carisma y talento de Collins. “Cuando ella está en pantalla, no hay nadie más. No solo es buena actriz, tiene una gran calidad. Supongo que es una especie de carisma”, añadió.

Aunque Malcolm McDowell reconoce que nunca ha seguido la serie, admite que la producción ha tenido un impacto significativo en la ciudad donde se ambienta: “Estoy seguro de que el turismo en París ha aumentado muchísimo gracias a que la gente en Estados Unidos la ve y dice: ‘Sí, vamos a París’”.

Emily in Paris se estrenó en octubre de 2020 y actualmente se encuentra en rodaje de su quinta temporada, que ya tiene fecha confirmada de estreno en Netflix.

She's startin'. Emily in Paris Season 5 is NOW IN PRODUCTION. pic.twitter.com/8kPUzjvdkp — Netflix (@netflix) May 7, 2025

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de ‘Emily in Paris’?

La quinta temporada de Emily en Paris se estrenará el próximo 18 de diciembre en Netflix.

¿De qué trata la temporada 5 de ‘Emily in Paris’?

En esta entrega, la trama profundizará en la relación de Emily con Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini, un romance que comenzó a desarrollarse en la segunda parte de la cuarta temporada. Por primera vez, la producción salió de París para rodar en Italia, con locaciones en la icónica ciudad de los canales.

El elenco principal volverá casi en su totalidad, incluyendo a Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (Alfie).

¿Qué dicen los críticos de ‘Emily in Paris’?

El primer episodio de Emily en Paris se lanzó en Netflix el 2 de octubre de 2020. La serie, creada por Darren Star, rápidamente ganó popularidad por su retrato idealizado de la vida en París.

No obstante, ha sido criticada en Francia, en particular, por su representación llena de estereotipos y fantasías sobre la vida en la Ciudad de la Luz.

Las críticas se centran en la forma en que la serie presenta un estilo de vida que contribuye a la perpetuación de clichés y estereotipos, en lugar de ofrecer una representación más matizada y realista de la capital francesa.