‘Merlina 2’: Lady Gaga se convierte en profesora de Nevermore y estrena canción original

Lady Gaga es Rosaline Rotwood en la segunda temporada de 'Merlina'.
Lady Gaga es Rosaline Rotwood en la segunda temporada de 'Merlina'. | Fuente: Netflix
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Además de interpretar a Rosaline Rotwood, la estrella lanza una canción exclusiva para la serie que se estrena junto a los nuevos episodios en Netflix.

Ya está disponible la segunda parte de latemporada 2 de Merlina, y lo hace con una de las incorporaciones más comentadas del año: Lady Gaga. La cantante y actriz se suma al elenco interpretando a Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora de la academia Nevermore. 

El fichaje de Gaga se confirmó en mayo y, cuatro meses después, la plataforma reveló la primera imagen oficial de la artista caracterizada como su personaje: piel pálida, cejas y cabello completamente blancos, vestida en tonos ceniza y acompañada por Dedos.

Además de su debut actoral en la ficción de Tim Burton, Gaga también presenta una canción original para la serie. Se trata de The Dead Dance, un tema con “ritmos oscuros y funky” que fue estrenado en la Graveyard Gala, un evento exclusivo organizado por Netflix y Spotify en Nueva York. “Habla de cómo el fin de una relación puede matar la esperanza en el amor, pero también de cómo renacemos bailando con nuestros amigos”, explicó la artista durante la presentación. 

¿Cuándo se estrena la canción de Lady Gaga para ‘Merlina’?

La canción se estrenó este 3 de septiembre en todas las plataformas digitales, coincidiendo con el lanzamiento de los cuatro episodios restantes de la temporada. El tema también contará con videoclip, el cual habría sido grabado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco (Ciudad de México), de acuerdo con reportes de la prensa internacional. 

Tim Burton calificó su colaboración con Gaga como “inspiradora” y destacó el entusiasmo que genera la llegada de nuevas figuras al reparto. Junto a ella también se incorporan Steve Buscemi como el director de Nevermore, Barry Dort, y Joanna Lumley en el papel de la abuela de Merlina. 

Con estas incorporaciones, la serie refuerza su apuesta por el misterio, la oscuridad y el estilo característico de Burton. La incógnita ahora es si Rosaline Rotwood será aliada o amenaza para Merlina.

Canción de Lady Gaga se hizo viral por ‘Merlina’ 

El vínculo entre Lady Gaga y Merlina (Wednesday) no es del todo nuevo. En 2023, la estrella de la serie, Jenna Ortega, comentó a Variety que "a Netflix le encantaría" contar con la presencia de la artista, especialmente tras el éxito viral de una escena de baile de Ortega en el cuarto episodio de la primera temporada, la cual se popularizó en TikTok al ser musicalizada con Bloody Mary de Gaga. 

Al año siguiente, la intérprete de Poker Face protagonizó junto a Joaquin Phoenix la secuela de Joker. Además, fue nominada tres veces al Oscar en la categoría mejor canción original, ganando una de estas nominaciones por Hold My Hand de Top Gun: Maverick.

