Patricia Bosworth falleció a los 86 años tras contraer el nuevo coronavirus | Fuente: Twitter / Patricia Bosworth

Luego de una vida dedicada al periodismo y la actuación, Patricia Bosworth falleció a los 86 años el pasado jueves 2 de abril, en un hospital de Nueva York (EE.UU.). Su deceso se produjo tras padecer un ataque de neumonía producido por contraer el nuevo coronavirus.

Así lo dio a conocer su hijastra Fia Hatsav, según reportó el periódico The New York Times. Bosworth, que encarnó a una monja en “The Nun’s Story” —filme clásico de 1959 protagonizado por Audrey Hepburn—, también fue conocida por escribir biografías de varias estrellas de cine.

Marlon Brando, Montgomery Clift, Jane Fonda, entre otras celebridades fueron retratadas por la pluma de quien también se destacó en vida como una famosa periodista dedicada a perfilar figuras del arte. Ese fue el caso de la fotógrafa Diane Arbus, quien además retrató a Bosworth para un anuncio de autobuses.

Patricia Bosworth y Audrey Hepburn protagonizaron la cinta "The Nun's Story", en 1959. | Fuente: IMDB

ENTRE EL CINE Y LA ESCRITURA

Nacida en Oakland, California (EE.UU.), Patricia Bosworth estudió actuación bajo la guía de Lee Strasberg, reconocido director y profesor de teatro de ascendencia polaca, en el Actors Studio, junto a una promoción de estrellas como Marilyn Monroe, Paul Newman y Steve McQueen.

Pronto, la actriz trabajaría en Broadway y también en la pantalla chica, donde protagonizó programas como “Naked City” y “The Patty Duke”. Pero su popularidad la ganaría gracias a su papel como la hermana Simone en “The Nun’s Story” ("Historia de una monja", en español), película que coprotagonizó con Audrey Hepburn.

A mediados de los años sesenta, Bosworth abandonó la actuación para dedicarse al periodismo. Empezó, así, una carrera enfocada en la prensa cultural ligada al mundo del cine y el teatro, y llegó a ser editora de importantes revistas como McCall’s, Harper’s Bazaar, Penthouse, entre otras.

Su fama en la escritura también se la debe a sus biografías y sus perfiles. Su pieza sobre el director Elia Kazan o sus libros sobre las vidas de Marlon Brando, Jane Fonda, entre otras celebridades, la convirtieron en una figura esencial en las letras de no ficción en lo Estados Unidos.

También escribió sobre sí misma. Las memorias tituladas “Anything Your Little Heart Desires: An American Family Story” (1998) y “The Men in My Life: A Memoir of Love and Art in 1950s Manhattan” (2017).