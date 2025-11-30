Daddy Yankee demanda a Raphy Pina y Mireddys González por presunto desvío de regalías de sus canciones

El artista urbano acusa a su exsocio y a su exesposa de operar un sistema fraudulento para apropiarse de regalías durante casi una década.

Daddy Yankee emprendió una acción legal en el Tribunal Federal de Estados Unidos contra dos figuras clave de su entorno cercano: el productor Raphy Pina y su exesposa Mireddys González.

La demanda, radicada bajo la Ley RICO —normativa utilizada para perseguir estructuras de crimen organizado—, describe las presuntas irregularidades administrativas, alteración de documentos y apropiación ilícita de fondos que habría operado durante varios años.

El documento legal detalla que los señalados habrían gestado una estructura fraudulenta destinada a desviar regalías pertenecientes al catálogo musical del cantante.

Según la querella, compartida por People en Español, desde al menos 2015 se habrían presentado registros falsificados, documentación modificada y comunicaciones manipuladas que permitieron beneficiar económicamente a Pina y a colaboradores cercanos, dejando fuera al artista en decisiones cruciales.

Así lo descubrió Daddy Yankee

La presunta red salió a la luz tras la ruptura entre Daddy Yankee y Mireddys González a finales de 2024. En su intento por recuperar el control total de sus empresas, el cantante se encontró con información incompleta, archivos corporativos borrados y un manejo administrativo desordenado.

Estas señales encendieron las alarmas y motivaron una revisión a fondo liderada por un equipo encabezado por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico.

La auditoría habría evidenciado inconsistencias en asignaciones de regalías, así como registros de autoría que no coincidían con la realidad creativa de las obras.

El núcleo de la demanda se enfoca en la manipulación de los derechos de autor de diversas canciones. La querella señala que se habrían utilizado split sheets (documento de la industria musical que describe los porcentajes de propiedad de los coautores de una canción) alterados y comunicaciones internas de las que se excluía al artista, con el fin de presentar a Raphy Pina como coautor en composiciones donde no aportó creativamente.

Estos documentos llegaron a editoras, plataformas digitales y a la propia Oficina de Copyright de Estados Unidos, generando pagos basados en información incorrecta y otorgando legitimidad aparente al esquema.

¿Quiénes son los supuestos involucrados en la demanda?

Mireddys González : señalada por gestionar documentos y comunicaciones que asignaban regalías sin conocimiento del artista en su rol como presidenta de El Cartel Records y Los Cangris hasta 2024.

: señalada por gestionar documentos y comunicaciones que asignaban regalías sin conocimiento del artista en su rol como presidenta de El Cartel Records y Los Cangris hasta 2024. Edwin Prado-Galarza : abogado acusado de firmar acuerdos que daban soporte legal a las asignaciones cuestionadas, pese a no haber sido autorizados por Daddy Yankee.

: abogado acusado de firmar acuerdos que daban soporte legal a las asignaciones cuestionadas, pese a no haber sido autorizados por Daddy Yankee. Andrés Coll-Fernández : productor mencionado como responsable de validar y distribuir información supuestamente fraudulenta hacia entidades encargadas de la gestión de derechos.

: productor mencionado como responsable de validar y distribuir información supuestamente fraudulenta hacia entidades encargadas de la gestión de derechos. Raphy Pina: se mencionan empresas vinculadas a Pina —como Pina Records/World Music Latino, Los Magnifikos y Mafer Music Publishing— como vehículos para canalizar los pagos desviados.

Intimidación y control: uno de los señalamientos más graves

La demanda sostiene que el esquema habría operado bajo un entorno de intimidación. Se describe a Pina como la figura central de la estructura, utilizando presiones, actos de violencia e incluso armas de fuego para evitar cuestionamientos y mantener control sobre los artistas involucrados.

También se alega que aprovechó relaciones personales y promesas profesionales para influir en músicos jóvenes con poca experiencia en temas de derechos y regalías.

Lo que pide Daddy Yankee ante el tribunal

El equipo legal del artista solicita la corrección de todos los registros alterados, la devolución de las regalías presuntamente desviadas y la aplicación de los daños triplicados que permite la Ley RICO.

Con esta acción judicial, Daddy Yankee busca restaurar el control total de su catálogo y esclarecer lo que describe como “una de las mayores traiciones profesionales de su carrera”.