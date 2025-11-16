Daddy Yankee y Bizarrap encendieron el show de medio tiempo del NFL Madrid Game 2025 [VIDEO]

El NFL Madrid Game 2025 ofreció un espectáculo musical de alto impacto de la mano de Bizarrap y Daddy Yankee, dos figuras de alcance global que se unieron para un show en el estadio Santiago Bernabéu.

Durante el descanso del encuentro entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins, ambos artistas presentaron por primera vez en vivo su nueva colaboración.

Estreno en directo de “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”

El espectáculo comenzó con el debut sobre el escenario del flamante tema Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, un lanzamiento que ha marcado el regreso del puertorriqueño al reguetón tras su etapa enfocada en la música cristiana.

Con un look totalmente negro y sus habituales gafas oscuras, Daddy Yankee apareció junto al productor argentino rodeado de fuego, acompañado de banda hondureña Honduras 504 y pirotecnia. “Si me pregunta’, a nadie yo le debo / Cuando me vaya de aquí, nada me llevo…” entonó el artista como parte de un estribillo que reafirma su identidad musical y su reinserción en el género urbano.

Bizarrap continúa el show con su sesión más popular

Tras interpretar la colaboración, Daddy Yankee dejó el escenario para que Bizarrap tomara el control del show.

El productor, con su característico estilo —gorra personalizada y lentes oscuros—, interpretó la exitosa Music Session con Quevedo, uno de los mayores hits globales de su carrera.

“Arriba, Madrid”, gritó Bizarrap para animar al público, que respondió cantando masivamente el famoso coro de Quédate, convirtiendo el Bernabéu en un coro gigante que acompañó cada línea del tema.

Daddy Yankee regresó a los escenarios

Daddy Yankee recibió el aplauso de todos los presentes en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Fue la noche del último 24 de octubre que el artista internacional agradeció al público dando un mensaje de amor a Cristo.

“Gracias familia. Ahora les traigo una nueva misión. Para decirle que Jesús es el camino. La verdad y la vida”, sostuvo DY tras interpretar su tema Sonríele de su último álbum con el mismo nombre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos.

Seguidamente, el recordado intérprete de clásicos del reguetón destacó la premiación en el evento. “Amén a todos mis colegas que están aquí. Mucho respeto. Los felicito por su premio, pero hay un premio mayor: la corona de la vida. Siempre. Muchas gracias Billboard”, acotó.

Finalmente, Daddy Yankee, quien volvió a desfilar en la alfombra roja de los Latin Billboard, reveló haber dejado mensaje cristiano en los asientos.