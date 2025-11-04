Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El junte que todos esperaban: Daddy Yankee y Bizarrap sorprenden al anunciar su 'BZRP Music Session'

Daddy Yankee y Bizarrap anuncian su 'BZRP Music Session' para este miércoles 5 de noviembre.
Daddy Yankee y Bizarrap anuncian su 'BZRP Music Session' para este miércoles 5 de noviembre. | Fuente: Instagram (bizarrap)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El ídolo del reguetón estará junto con Bizarrap, quien regresa a las plataformas musicales tras casi un año. Conoce más sobre esta nueva colaboración con Daddy Yankee.

Paren todo. Bizarrap vuelve a las plataformas musicales y anunció que su colaboración será nada más y nada menos que con Daddy Yankee.

En una sorpresiva publicación en sus redes sociales, el compositor y famoso DJ argentino dio a conocer que el ídolo del reguetón estará para su próxima “BZRP Music Session” lo que marcará una nueva etapa en la carrera de ambos.

En la foto, difundido este martes, Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, luce posando en su estudio junto con el recordado intérprete de éxitos como La Gasolina y Lo que pasó pasó, quien volvió a los escenarios días atrás en los Latin Billboard 2025.

Por su parte, ‘El Cangri’ luce una chaqueta verde y ploma y una gorra del primer color. DY aparece con los brazos cruzados y mostrando concentración para compartir con sus millones de seguidores esta nueva colaboración al lado de Bizarrap. “@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66”, escribió el productor en su post que ya tiene millones de reacciones.

Cabe resaltar que esta será la primera sesión de Bizarrap este 2025. El argentino tuvo una pausa de diez meses luego de su último lanzamiento ‘BZRP Music Sessions #61’ junto al antiguo Artista Latino en Ascenso de Billboard Luck Ra, en diciembre de 2024. ¿Será su vuelta triunfar esta nueva colaboración con Daddy Yankee? Veremos.

Bizarrap anunció que su próxima “BZRP Music Session” será con Daddy Yankee.
Bizarrap anunció que su próxima “BZRP Music Session” será con Daddy Yankee. | Fuente: Instagram (bizarrap)

¿Cuándo y a qué hora saldrá la sesión de Bizarrap y Daddy Yankee?

La publicación en redes sociales de Bizarrap precisa que su 'BZRP Music Session #0/66', con Daddy Yankee, saldrá a la luz este miércoles 5 de noviembre en YouTube y demás plataformas digitales. 

Los horarios para ver esta nueva sesión son:

  • Perú. 19:00 hrs.
  • Argentina. 21:00 hrs.
  • Puerto Rico. 20:00 hrs.
  • México. 18:00 hrs.
  • Miami / Nueva York. 18:00 hrs.
  • Los Ángeles. 15:00 hrs.
  • España. 02:00 (+1) hrs.
  • Italia. 02:00 (+1) hrs.
  • Chile. 21:00 hrs.
  • Brasil. 21:00 hrs.

¿Qué dijo Daddy Yankee tras su regreso a los escenarios?

Daddy Yankee recibió el aplauso de todos los presentes en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Fue la noche del último 24 de octubre que el artista internacional agradeció al público dando un mensaje de amor a Cristo.

“Gracias familia. Ahora les traigo una nueva misión. Para decirle que Jesús es el camino. La verdad y la vida”, sostuvo DY tras interpretar su tema Sonríele de su último álbum con el mismo nombre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos.

Seguidamente, el recordado intérprete de clásicos del reguetón destacó la premiación en el evento. “Amén a todos mis colegas que están aquí. Mucho respeto. Los felicito por su premio, pero hay un premio mayor: la corona de la vida. Siempre. Muchas gracias Billboard”, acotó.

Finalmente, Daddy Yankee, quien volvió a desfilar en la alfombra roja de los Latín Billboard, reveló haber dejado mensaje cristiano en los asientos.

“Les tengo una sorpresa a todos: debajo de sus asientos les dejé una nota a todos. Es una palabra de unificación para que administren su vida. Jesús es el camino la verdad de la vida y Cristo vive”, expresó el cantante.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
daddy yankee Bizarrap BZRP Music Session

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA