El junte que todos esperaban: Daddy Yankee y Bizarrap sorprenden al anunciar su 'BZRP Music Session'

Paren todo. Bizarrap vuelve a las plataformas musicales y anunció que su colaboración será nada más y nada menos que con Daddy Yankee.

En una sorpresiva publicación en sus redes sociales, el compositor y famoso DJ argentino dio a conocer que el ídolo del reguetón estará para su próxima “BZRP Music Session” lo que marcará una nueva etapa en la carrera de ambos.

En la foto, difundido este martes, Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, luce posando en su estudio junto con el recordado intérprete de éxitos como La Gasolina y Lo que pasó pasó, quien volvió a los escenarios días atrás en los Latin Billboard 2025.

Por su parte, ‘El Cangri’ luce una chaqueta verde y ploma y una gorra del primer color. DY aparece con los brazos cruzados y mostrando concentración para compartir con sus millones de seguidores esta nueva colaboración al lado de Bizarrap. “@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66”, escribió el productor en su post que ya tiene millones de reacciones.

Cabe resaltar que esta será la primera sesión de Bizarrap este 2025. El argentino tuvo una pausa de diez meses luego de su último lanzamiento ‘BZRP Music Sessions #61’ junto al antiguo Artista Latino en Ascenso de Billboard Luck Ra, en diciembre de 2024. ¿Será su vuelta triunfar esta nueva colaboración con Daddy Yankee? Veremos.