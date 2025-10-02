Daddy Yankee rompe su silencio musical y cantará en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras casi dos años de ausencia, Daddy Yankee, ahora conocido artísticamente como DY, volverá a los escenarios el próximo 23 de octubre en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en el James L. Knight Center de Miami. Así lo confirmaron este jueves la organización del evento y Telemundo.

El regreso del artista ocurre después de haber concluido en diciembre de 2023 su gira La Última Vuelta, que en su momento anunció como su despedida definitiva. Aquel tour vendió cerca de dos millones de entradas y recaudó más de 200 millones de dólares, según cifras oficiales.

Un ícono que vuelve para inspirar

Los organizadores destacaron que DY, considerado el artista que llevó el reguetón a la escena global, regresará para ofrecer “una actuación inolvidable que inspirará y emocionará al público”. Además, recordaron su impacto en la industria con múltiples reconocimientos: Latin Grammy, Billboard Music Awards, ASCAP Awards y su inclusión en el Salón de la Fama de Billboard.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre su presentación, se sabe que el intérprete de Gasolina ha estado explorando un nuevo rumbo musical. En julio lanzó Sonríele, una canción cristiana que refleja su actual etapa artística tras su retiro temporal.

DY y su nueva etapa personal

El regreso de Daddy Yankee coincide con su participación en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que se desarrollará entre el 20 y 24 de octubre en Miami Beach. Allí también ofrecerá una entrevista especial.

Cabe recordar que en febrero, el cantante, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, anunció el cambio de su nombre artístico a DY, decisión vinculada a su divorcio para evitar regalías a su exesposa.

Grupo 5 también estará en la Semana Billboard de la Música Latina 2025

La Semana Billboard de la Música Latina 2025 contará con la participación del Grupo 5, una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú, liderada por los hermanos Christian, Andy y Elmer Yaipén. Antes de su presentación en este evento internacional, los integrantes conversaron con RPP acerca del reto que significó abrirse paso en el escenario internacional.



“Desde el 2017 empezamos con esta locura de querer tocar puertas afuera, presentarnos ante un público que no nos conocía y llevarles la música del Grupo 5, que es tan bailable. En 2019 fue la primera vez que aparecimos en Billboard y, en una nota que publicaron, preguntaban: ‘¿Quiénes mantienen la cumbia viva a nivel mundial?’ y salió el Grupo 5. Desde entonces hemos seguido por este camino difícil. Nuestros compatriotas siempre nos apoyaban, pero dependía de nosotros si queríamos quedarnos allí o empujar un poco más”, comentó Christian Yaipén en declaraciones para el programa Encendidos.

