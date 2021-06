Danna Paola reveló que la música es su mejor terapia para lidiar con la ansiedad | Fuente: Instagram

La promoción de su nuevo tema “Mía” ha llevado a Danna Paola de regreso a México para brindar diversas entrevistas. Una de ellas fue para el programa “Hoy” donde reveló cómo ha logrado llevar adelante su carrera musical pese a la ansiedad que padece.

La intérprete de “Oye Pablo” explicó que frente a la fama que ha cobrado ella y su música estos últimos años ha decidido ser más reservada con su vida privada y no confiar demasiado.

“Hay que saber marcar esa línea de respeto (con los medios) y como artista cada vez es más complicado soportar, yo sufro de mucha ansiedad”, dijo Danna Paola. “Me empieza a latir súper fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir, entonces llega un momento en el que me pongo a llorar”.

Cómo lo afronta

Para Danna Paola es importante visibilizar esta situación ya que muchas personas padecen de depresión y ansiedad y reveló cuál considera que es su mejor terapia para afrontarla.

“Mi mejor terapia es la música, mi familia, bailar. En la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal. Tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, después tú y al último tú, a veces se nos olvida eso”, aseguró la artista.

Esta no es la primera vez que Danna Paola habla sobre el amor propio y la importancia del cuidado personal. Ella asegura que la música y su nuevo tema es la vía para expresar todos su sentimientos.

“Mi música siempre ha reflejado mi sentir y estoy muy feliz de poder compartir con mis fans mi nueva canción, que representa para mí un renacimiento y una nueva yo, por eso la llamé ‘Mía’”, acotó Danna Paola.





