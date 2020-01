Danna Paola confesó las dificultades que vivió al residir en España durante las grabaciones de "Élite". | Fuente: Instagram

La actriz Danna Paola sigue dando que hablar. Esta vez, no perdió la oportunidad para referirse a la temporada en que residió sola en España para grabar la serie “Élite”, estrenada en Netflix en el 2018.

Durante una entrevista en el programa “Venga la Alegría”, la también cantante señaló las complicaciones que le supuso vivir en el país ibérico, donde la defensa de su origen mexicano resultó crucial a tal punto que debió proteger su acento al ser la única actriz de México en el reparto.

“Era la única mexicana, la única extranjera. Yo defendí muchísimo mi acento y yo decía: ‘Yo no quiero que me pase que nadie me entienda, no quiero no tener amigos’. Todo mundo tiene su vida ahí”, expresó al espacio matutino.

ESPAÑA, UN CHOQUE CULTURAL

Asimismo, la integrante del jurado de “La Academia” indicó que vivir sola le trajo ciertos retos domésticos, entre ellos, aprender a utilizar una lavadora. “Yo no sabía usar la lavadora, entonces yo le hablaba a mi mamá y le decía por Facetime que me dijera cómo se encendía la lavadora”, dijo.

Sin embargo, su habilidad culinaria le permitió sortear otras dificultades. “Sé cocinar muy bien, entonces me cocinaba maravilloso. Fue muy bonito descubrir también una ciudad nueva, una ciudad que, de alguna manera, conocía por hacer ‘Hoy no me puedo levantar'”, manifestó.

Residir en otro país fue para Danna Paola una experiencia marcada por el encuentro entre su cultura y otra. “Fue más bien el choque cultural, porque de alguna manera sí es distinto, allá la gente sí es súper directa, dice las cosas como son y yo no estaba acostumbrada y tuve que adaptar también mi vocabulario y la manera de pensar, de ser, para empezar a hacer también un vínculo con la gente”, puntualizó.