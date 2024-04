Arnold Schwarzenegger: "No me preocupa tanto la inteligencia artificial como la estupidez”

Arnold Schwarzenegger conquistó Hollywood en 1984 con Terminator, donde interpreta a un androide programado para matar en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Aunque la IA es un tema candente en la industria del cine, el actor confiesa que no le preocupa tanto como la "estupidez básica".



Schwarzenegger participó en el podcast New Heights junto a Travis y Jason Kelce. Durante la entrevista, tocó varios temas, incluyendo su carrera en el cine y la legendaria rivalidad con Sylvester Stallone, así como la inteligencia artificial, que llevó al sindicato de actores a una histórica huelga en el 2023.

¿Qué opina Arnold Schwarzenegger sobre la IA?

"¿Qué tan cerca estamos de ver a Terminator se convierta en algo real con la inteligencia artificial?”, le preguntó Jason. “Creo que estamos bastante cerca", respondió el actor. “La gente siempre me pregunta cómo me siento acerca de la IA. Les digo que no me preocupa tanto como la estupidez básica", agregó.



El actor austriaco-estadounidense, conocido también por otras películas de ciencia ficción como Depredador, El sexto día y Carrera mortal, arrancó risas a los hermanos Kelce al señalar que le preocupa más la "estupidez de la vida real" que la inteligencia artificial.

¿De quién es fan Arnold Schwarzenegger?

Con un extenso catálogo de películas de acción en su espalda, los hermanos Kelce le consultaron a Schwarzenegger quién es su actor favorito en el género en la actualidad. "Soy fan de La Roca [Dwayne Johnson]. Creo que es fantástico, es realmente bueno. También está el actor de Reacher [Alan Ritchson], ¿verdad? Quiero decir, ese chico es realmente fantástico", respondió.



Asimismo, reconoció que Johnson es "más fuerte y tiene más músculos" que él en este momento y que sus películas están funcionando muy bien. Sin embargo, dijo sentirse "muy contento" con lo que ha logrado en películas como Conan, el bárbaro; Terminator y Gemelos, así como en su más reciente serie para Netflix, Fubar. "Son grandes, grandes victorias".



"Celebré muchas grandes victorias, con algunas derrotas. No hay otra manera de verlo. En el culturismo, el powerlifting y el levantamiento de pesas tuve victorias, pero también derrotas. Lo mismo ocurrió en las películas y en mi vida personal", agregó.

