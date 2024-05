David Copperfield rechaza las acusaciones de agresión sexual y mal comportamiento en su contra

El ilusionista estadounidense David Copperfield ha rechazado las acusaciones de agresión sexual y mala conducta publicadas en un informe de The Guardian. En un correo electrónico enviado a CNN, un representante del famoso mago afirmó: "La mayoría de estas acusaciones ya se habían presentado antes, y todas son tan falsas ahora como lo eran entonces".



Esta declaración fue en respuesta a un reporte del diario británico The Guardian, en el que 16 mujeres acusaron a Copperfield de conducta sexual inapropiada o agresión. Algunas de las acusadoras incluidas en el artículo afirmaron que eran menores de edad en el momento de los presuntos incidentes.

¿Qué dicen las acusaciones contra David Copperfield?

En cuanto a las acusaciones, una mujer afirma que ella y su amiga fueron drogadas antes de que David Copperfield presuntamente las agrediera sexualmente sin su consentimiento, según el informe de The Guardian. El artículo presenta relatos de algunas mujeres que previamente habían hecho públicas sus acusaciones, mientras que otras lo estaban haciendo público por primera vez.



El informe señala que las acusaciones abarcan cuatro décadas, desde finales de los años 1980 hasta 2014, y que "más de la mitad de estas mujeres dicen que tenían menos de 18 años en el momento de los presuntos incidentes". De las que dijeron ser menores de edad, dos afirmaron tener 15 años en ese momento.

¿Qué respondió David Copperfield sobre las acusaciones?

En respuesta a las acusaciones, el representante de Copperfield declaró: "Todos los que conocen a David Copperfield les dirán que estas recientes acusaciones de un periódico son exactamente lo contrario de quién es David. De hecho, David tiene un historial de arriesgar su carrera para ayudar a proteger a las mujeres de depredadores poderosos".



El representante también mencionó que Copperfield solicitó las pruebas en las que supuestamente se basan estas acusaciones, pero no se les han proporcionado. "La caracterización de The Guardian no refleja quién es David", dijo el representante de Copperfield, calificando las acusaciones de "falsas y difamatorias".



El jueves, The Guardian publicó un segundo artículo que detallaba acusaciones de cinco mujeres más, todas las cuales afirmaron que conocieron a Copperfield mientras competían en un concurso de modelos. Una de las exconcursantes alega que Copperfield la drogó y la agredió sexualmente "en los meses posteriores a la competencia", cuando ella tenía 17 años, según el artículo.

El presunto vínculo de David Copperfield y Jeffrey Epstein

La investigación de The Guardian también ha destacado una presunta asociación de David Copperfield con Jeffrey Epstein, el fallecido magnate financiero que fue implicado en tráfico de menores.



El famoso mago fue mencionado en documentos legales vinculados al empresario, aunque sus abogados han afirmado que Copperfield no estaba al tanto de ninguna actividad inapropiada por parte de Epstein.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis