Raffaella Carrà, Charlie Watts, Veronica Forqué y Juan Manuel Ochoa entre las celebridades nacionales y extranjeras que se despidieron este 2021. | Fuente: Composición

Con su talento, llenaron nuestras vidas de diversas maneras: pusieron música a momentos memorables, nos arrancaron lágrimas y risas con sus actuaciones, sus libros nos llenaron de reflexiones y mundos nuevos. Sus ausencias, por ello, marcan nuestro balance de 2021. Desde estrellas internacionales hasta figuras de la escena peruana, repasamos a los artistas que fallecieron este año.

En la escena musical del extranjero, el jazzista estadounidense Chick Corea, de 79 años, murió el 11 de febrero, con un legado que lo deja a la altura de figuras como Bill Evans o McCoy Tyner. Desde Italia, a inicios de julio, también llegaron noticias lúgubres: Raffaella Carrà, la diva que hizo cantar a generaciones con temas explosivos y picantes como "Hay que venir al sur" y "Caliente, caliente", falleció a los 78 años tras una secreta lucha contra el cáncer al pulmón.

Pero si hubo un género que este 2021 sufrió grandes pérdidas, ese fue la salsa. Johnny Pacheco, el cubano cofundador de la Fania Records, partió el 15 de febrero, mientras que en agosto le tocó el turno al pianista Larry Harlow, 'el judío maravilloso' que brilló en la Fania All Star. Esta mítica orquesta padeció otra baja con la muerte de su exintegrante Roberto Roena, fundador de Apollo Sound, en septiembre, con 81 años.

Los fans del rock, por otro lado, debieron guardar luto por Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, quien el 24 de agosto perdió la batalla contra el cáncer de garganta a los 80 años. Más recientemente, otras expresiones musicales se quedaron sin voces: en la ranchera, Vicente Fernández, su santo patrono, intérprete de más de 300 canciones, murió el pasado 12 de diciembre; y en la ópera, Carlos Marín, miembro de Il Divo, partió con tan solo 53 años.

Pérdidas en la literatura y la actuación

Escribieron títulos imprescindibles y, por ello, sus lectores extrañarán a Roberto Calasso, editor y escritor italiano, autor de libros como "K." y "La Folie Baudelaire", que falleció a los 80 años; al poeta español Francisco Brines, quien hace solo un año había ganado el Premio Cervantes"; y a la española Almudena Grandes, autora de novelas como "Las edades de Lulú" o "Malena es un nombre de tango", quien no pudo vencer al cáncer y murió con 61 años.

También dejaron la pluma en el tintero el centenario Lawrence Ferlinghetti, poeta contracultural, pintor y hombre de la calle que hizo historia en la literatura estadounidense al impulsar la Generación Beatnik; el escritor y periodista argentino Juan Forn, quien a sus 62 años dejó una huella en generaciones de escritores de su país; y, recientemente, la escritora superventas Anne Rice, que redefinió las letras góticas con libros como "Entrevista con el vampiro" y "Lestat el vampiro".

En cuanto al mundo del cine y la televisión, en febrero de 2021, la prematura partida de Dustin Diamond, conocido por interpretar a Screech en "Salvados por la campana", ensombreció a un Hollywood todavía en recuperación por las pérdidas del año pasado. Ese mismo mes, la meca del cine también tuvo noticia del deceso de Christopher Plummer, uno de sus grandes exponentes que participó en cintas icónicas como "La novicia rebelde", "The Insider", "Up", entre otras.

Otras figuras de la actuación que partieron fueron la británica Helen McCrory, a los 53 años, recordada por sus papeles en "Peaky Blinders", la saga de Harry Potter y la cinta "The Queen"; el actor y director Robert Downey Sr., padre del intérprete de "Ironman", que en vida dirigió clásicos como "Putney Swope"; el actor Michael K. Williams, que hizo memorables roles en las series "The Wire" y "Boardwalk Empire"; el actor Willie Garson, reconocido por encarnar a Stanford Blatch en "Sex and the City"; y James Michael Tyler, el popular 'Gunther' de "Friends".

Este diciembre, Hispanoamérica tuvo que decirle adiós a la mexicana Carmen Salinas, toda una institución en las telenovelas, quien a sus 82 años sufrió una hemorragia que la tuvo un mes en coma; y también a la española Verónica Forqué, ganadora de cuatro premios Goya que con 66 años fue hallada sin vida en su casa en Madrid (España). Desde Inglaterra, la realeza enterró al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, quien murió a los 100 años un 9 de abril. A solo cuatro días de finalizar el año, se anunció el fallecimiento el director Jean-Marc Vallé, detrás de los éxitos “Dallas Buyers Club” y “Big Little Lies” a los 58 años.

El cine, la televisión y el teatro peruano

A los peruanos les tocó despedirse de sus estrellas televisivas y del cine, algunas de ellas de manera prematura, como fue el caso de Gustavo Cerrón, quien con 48 años murió un 14 de abril tras hacer historia en la pantalla chica con su recordado papel de Lorenzo Palacios en "Chacalón".

Otra muerte que llegó demasiado temprano fue la del cineasta puneño Óscar Catacora, de 34 años, director de una de las obras maestras del cine nacional "Wiñaypacha", cuyo legado sin duda inspirará a nuevos realizadores. Y también, cómo no, la de Juan Manuel Ochoa, el inolvidable 'Jaguar' de la cinta "La ciudad y los perros" que con 63 años perdió la lucha contra el cáncer a las amígdalas que lo venía aquejando desde el último año.

Desde las tablas, el director teatral Jorge 'Coco' Chiarella, uno de los fundadores del Teatro de la Universidad Catolica (TUC) y la Asociación Cultural Aranwa, murió a los 77 años; la primera actriz Elva Alcandré Wesche, que participó en producciones como "Estos chikos de ahora" y "Valiente amor", partió el pasado 10 de noviembre; y lo mismo ocurrió con el primer actor nacional César Valer, reconocido por sus papeles cómicos.

Por último, de "Risas y salsa", ese programa humorístico que tantas carcajadas arrancó a generaciones pasadas, dos de sus últimos exponentes apagaron sus sonrisas este año: primero fue Guillermo Campos, el popular "feo que se consideraba bello", quien perdió la vida con 92 años; y luego Willy Hurtado, conocido como 'Cholo Willy' y 'Atirrín', quien no pudo contra la COVID-19.



