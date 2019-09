Demi Lovato revela que es fanática del último disco de Taylor Swift, "Lover". | Fuente: Instagram

Hace solo una semana la cantante canadiense Taylor Swift se apoderó de los escenarios de los MTV Video Music Awards 2019 para interpretar los mejores temas de su última producción discográfica “Lover”.

Y eso no fue todo, ya que la artista de 29 años se llevó dos premios en la esperada noche: el primero en la categoria “Video del año”, por la canción “You Need To Calm Down” y el segundo por “Video con Mensaje Positivo”, debido a que la letra lleva un potente mensaje en contra de la homofobia.

Así, Taylor se convirtió en una de las cantantes más premiadas de la noche —junto con Ariana Grande y Rosalía— y marcó su regreso oficial como una de las mayores exponentes del pop en la actualidad.

Resulta que “Lover”, su más reciente producción, ha calado no solo en sus seguidores, sino también en los famosos, este es el caso de la cantante Demi Lovato, quien a pesar de encontrarse envuelta en una batalla con Swift no ha podido evitar rendirse ante su último disco.

A través de su cuenta de Instagram, Lovato utilizó sus historias para mostrarle su admiración a la intérprete de “Reputation” con un sincero mensaje.

"La vida es muy corta como para que las mujeres no apoyen a otras mujeres… especialmente cuando las mujeres lanzan gran música. Gran trabajo, Taylor Swift", escribió la exestrella de Disney.

Por supuesto, la cantante respondió a la publicación de Lovato con un agradecimiento y una sorprendente respuesta: “Esto es tan increíble y me sacó una gran sonrisa”, escribió la intérprete de “Blank Space”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE TAYLOR Y DEMI?

La historia de las peleas entre las cantantes empezó hace mucho, en febrero del 2016, luego de que Swift anunciara que había decidido donar 250 mil dólares a la cantante Kesha, para que esta pudiera continuar con el proceso legal que llevaba contra Dr. Luke, su exmánager acusado de abuso sexual.

En esta oportunidad Lovato cuestionó el gesto de la cantante, y aseguró que era realmente importante hablar sobre cómo son tomadas las denuncias por violación pues considera que existe “muy poca seriedad”.

Otra polémica en la que se vieron involucradas ambas artistas fue por el escándalo con Scooter Braun, quien había manejado la carrera de Taylor y al final acabó haciéndose dueño de toda su música.

Demi Lovato, por supuesto, defendió a Scooter. "He tratado con gente mala en la industria y Scooter no es uno de ellos. Es un buen hombre. Personalmente, estoy agradecida de que haya entrado en mi vida cuando lo hizo. Por favor, deja de 'arrastrar' a las personas o acosándolas. Hay suficiente odio en este mundo tal como es", aseguró.