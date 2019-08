MTV Video Music Awards 2019: Así fue la presentación de Miley Cyrus luego de su separación de Liam Hemsworth | Fuente: 2019 Jamie McCarthy/VMN19

La gala de los MTV Video Music Awards 2019 tuvo más de una sorpresa. Miley Cyrus regresó a los escenarios con su tema Slide Away y convirtió su primera presentación, tras el fin de su matrimonio con Liam Hemsworth, en un emotivo show.

La estrella pop se presentó en el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey) e interpretó el tema en la gala de los MTV AMA 2019 que tuvo a Taylor Swift como una de sus máximas ganadoras.

Ariana Grande y Taylor Swift se enfrentaban como las grandes favoritas de los MTV Video Music Awards (MTV VMA 2019). Entre ellas se han estado repartiendo los premios. La intérprete de "Thank U, Next" recibió el galardón a Artista del Año, uno de los más importantes de la noche, aunque no asistió a la ceremonia para recibirlo.

Además, Grande se llevó un premio a Mejor Dirección de Arte.

En tanto, la cantante Taylor Swift se llevó otro de los más codiciados galardones de los MTV VMA 2019: Video del Año por la canción "You Need to Calm Down", con un mensaje contra la homofobia.

SE ACABO EL AMOR

Aunque hace un par de semanas la revista People anunció el fin de la relación que mantenían el actor Liam Hemsworth y la cantante y actriz de 26 años Miley Cyrus, todavía ninguno de los dos había realizado el trámite de divorcio de manera legal. Esto le daba esperanza a sus fans, por que la pareja, que ya se ha separado en un par de ocasiones, volviera a unirse.

Pero las fotografías de Miley Cyrus junto a la bloguera Kaytlin Jenner no dejaban de aparecer, e incluso fueron captadas junto a Tish, la madre de Miley. La distancia entre Cyrus y Liam parecía ser definitiva y así lo ha confirmado hoy el actor, quien ha contratado a la abogada de los famosos, Laura Wasser, para presentar el divorcio a su exesposa por “diferencias irreconciliables".

Los documentos, que han sido presentados este miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles, fueron obtenidos por el medio The Blast, que también reveló que el actor de "Los Juegos del hambre” ha pedido que no se otorgue a ninguno de los dos una manutención conyugal, siguiendo el acuerdo prenupcial que la pareja firmó antes de casarse.

Laura Wasser, quien está llevando el divorcio de la famosa pareja, es conocida en Hollywood por haberse encargado de los divorcios de Brad Pitt y Angelina Jolie, Jennifer Garner y Ben Affleck, y Ashton Kutcher y Demi Moore, entre otros.