Demi Lovato publicó hace unas semanas su último disco, 'Holy Fvck'. | Fuente: Instagram / Demi Lovato

La cantante Demi Lovato, quien en los últimos años ha mantenido preocupado a sus fans debido a su estado de salud, publicó recientemente una serie de mensajes en sus redes sociales que pusieron en alerta a quienes siguen sus actualizaciones. Sin embargo, minutos después, decidió eliminarlos.

Semanas atrás, la exestrella Disney lanzó su nuevo disco de estudio, "Holy Fvck", que la ha llevado de gira por el mundo, entre ellos algunos países de Latinoamérica. Y, precisamente, antes de ofrecer su concierto en Chile, compartió en los 'stories' de su cuenta de Instagram una serie de textos que preocuparon a sus 138 millones de seguidores.

"Estoy tan enferma que no puedo levantarme de la cama", publicó Demi Lovato. "No puedo hacer esto más. Esta próxima gira será la última. Los amo y gracias, chicos", añadió en otros mensajes. Luego de unos minutos, borró dichas publicaciones y lanzó otro mensaje: "Voy a poder hacerlo por ustedes".

Ya antes de subirse al escenario en Santiago de Chile, la artista de 30 años volvió a pedir ayuda a través de sus historias: "Apenas tengo voz, apuntaré mucho el micrófono a la audiencia esta noche". Después del incidente, su entorno más cercano no se pronunció sobre el actual estado emocional por el que atraviesa Lovato.

Demi Lovato quiere matar de ansiedad a sus fans. A horas del concierto en Santiago de Chile publica esto 🥺 pic.twitter.com/13uNNw8VZb — You know my name (@JaSosag17) September 13, 2022

Demi Lovato sobre "Holy Fvck": "Un viaje profundamente personal"

La cantante Demi Lovato lanzó en agosto pasado su octavo álbum de estudio, titulado 'Holy Fvck', a través de Island Records. Un trabajo con el que recorre sus emociones más oscuras para alumbrar un proyecto catártico con el que, según su disquera, vuelve a sus raíces de rock y pop-punk.

"Al hacer 'Holy Fvck', quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado e ira y amor. El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder", dijo la artista en un comunicado.

Según Demi Lovato, el disco le permitió soltar las riendas a su creatividad. "Me dio la libertad de expresarme de maneras que no sabía que eran posibles y encontrar la alegría que me había perdido al hacer música. Es catártico y conectado a tierra, pero estimulante y muy divertido", indicó.

"No sé dónde estaré en la vida en un año, o en cinco o 10 años, pero lo que sí sé es que este disco es exactamente dónde estoy ahora, y estoy muy orgulloso de él. Espero que todos los que escuchen también lo estén", añadió.



