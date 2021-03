Demi Lovato y Max Ehrich decidieron no casarse después de dos meses de anunciar su compromiso. | Fuente: Instagram

Demi Lovato se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum "Dancing With The Devil... The Art of Starting Over", que se estrenará el próximo 2 de abril. Una oportunidad para que la estrella pop se refiera a su vida, a propósito del reciente lanzamiento de un documental que aborda su trayectoria.

En conversación con la revista Entertainment Weekly, Lovato se pronunció sobre el fallido compromiso con el actor Max Ehrich, de quien se separó dos meses después de anunciar la pedida de mano. Según la exchica Disney, este hecho la ayudó a definir su identidad sexual.

Gracias a su ruptura con Ehrich, la cantante dijo haber entendido que era "demasiado queer" para tener una relación sentimental con un hombre. "Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento", señaló.

Pero Demi Lovato matizó: "No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso nunca cambiará, pero me encanta aceptarme (...) Siempre supe que era muy queer, pero lo he aceptado por completo". Para la cantautora, actualmente se siente segura y empoderada como nunca antes.

Asimismo, reconoció que se comprometió con Max Ehrich para mostrarle a todos que estaba en una etapa estable luego de atravesar por problemas de adicción. "La verdad es que me engañé a mí mismo, porque era lo que se esperaba de mí", indicó.

"Obviamente me importaba la persona —continuó Lovato en alusión a su exprometido—, pero había algo dentro de mí que decía 'tienes que demostrarle al mundo que estás bien'".

EL NUEVO PROYECTO DE DEMI LOVATO

A pocos días del lanzamiento de su próximo álbum, Demi Lovato sorprendió a sus fanáticos con el estreno de una canción honesta y sin complejos titulada “Dancing with the Devil”. El sencillo es el tema principal de su siguiente álbum bajo el nombre de “Dancing with the Devil: The Art of Starting Over”, el cual estará disponible a partir del 2 de abril.

Este material fue escrito por un grupo estelar de músicos que incluye a Lovato, Bianca Deiandra Atterberry, John Ho, Mitchell Allan Scherr. El nuevo sencillo narra la confrontación de las propias luchas de Lovato con el abuso de sustancias que la llevaron a una sobredosis casi fatal en el 2018.

Además de ser la canción principal de su próximo álbum, “Dancing with the Devil” es parte de la banda sonora del documental de YouTube Originals “Demi Lovato: Dancing with the Devil”. El evento de cuatro partes inauguró el festival SxSW de 2021 y es una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de la artista, mientras descubre traumas personales y la importancia de su salud física, emocional y mental.

Por primera vez, la cantante se abre sobre todos los aspectos que la llevaron a su sobredosis del 2018 y sus despertares después de que los espectadores tengan acceso sin precedentes al viaje personal y musical de la superestrella en los últimos tres años.

El proyecto incluye imágenes del inicio de este proyecto, el cual comenzó durante la gira mundial de Demi Lovato, “Tell Me You Love Me”, en el 2018. La serie documental es una continuación de su popular documental de YouTube Originals de 2017 “Simply Complicated”, el que a la fecha acumula más de 35 millones de visitas.

