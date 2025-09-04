Últimas Noticias
Demi Moore habló sobre la demencia frontotemporal de Bruce Willis tras su traslado a cuidados especiales

Demi Moore revela lo difícil que es notar el avance de la enfermedad de Bruce Willis.
Demi Moore revela lo difícil que es notar el avance de la enfermedad de Bruce Willis. | Fuente: Instagram: Bruce Willis
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La protagonista de La sustancia expresó lo duro que resulta presenciar los cambios que atraviesa Bruce Willis desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

Demi Moore volvió a pronunciarse sobre la situación que atraviesa su exesposo Bruce Willis y los cambios que ha experimentado desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Aunque su actual esposa, Emma Heming, es quien brinda actualizaciones sobre el estado de salud del actor, la protagonista de La sustancia también sigue de cerca el proceso.

En una entrevista para el pódcast de Oprah Winfrey, la ganadora del Globo de Oro resumió en una frase el drástico cambio de la estrella de Hollywood: "Es difícil ver a alguien con una visión tan clara de sí mismo transformarse en otras facetas de sí mismo".

Demi Moore reconoce la labor de Emma Heming en el cuidado de Bruce Willis

Moore, de 62 años, dijo que si bien el proceso de Bruce Willis es doloroso, no se trata de aferrarse al recuerdo de la persona que fue, sino de "acompañar y estar presente".

"Es importante simplemente encontrarte con él donde está. Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor", explicó.

Por último, respaldó la labor que viene haciendo Emma Heming en el cuidado de Willis, pese a las críticas por haber decidido que el actor sea trasladado a un espacio con atención especializada.

"Siento muchísima compasión por Emma, es una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral", concluyó.

Un diagnóstico devastador

En marzo de 2022, la familia Willis reveló que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que lo obligó a retirarse de la actuación. Sin embargo, meses después, los médicos confirmaron que en realidad se trataba de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa sin cura ni tratamiento.

Emma dijo que los primeros signos que aparecieron en la estrella de Hollywood fueron cambios de personalidad y dificultades en el trabajo, como olvidar sus líneas de guion, mostrarse distante y perder expresividad.

"Cuando estamos con él, se ilumina. Nos toma de la mano, lo besamos y lo abrazamos. Está presente, y eso es lo único que necesito", afirmó Emma.

