"El lenguaje se está yendo": esposa de Bruce Willis comparte una actualización sobre el estado de salud del actor

Dos años después de recibir el diagnóstico de demencia frontotemporal, Bruce Willis sigue "muy activo físicamente". Así lo reveló su esposa, Emma Heming Willis, durante una entrevista para ABC News, como parte del especial Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey.

"Bruce sigue muy activo físicamente, tiene muy buena salud en general. Es solo su cerebro el que le está fallando… El lenguaje se está yendo y, bueno, hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma de comunicarnos con él, que es… simplemente distinta", comentó Heming.

El inicio de los síntomas

La familia del actor anunció en 2022 que Willis había sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta la capacidad de comunicarse. Un año después, en febrero de 2023, informaron que la enfermedad había evolucionado a demencia frontotemporal.

En la entrevista, Heming Willis relató que comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando notó que Bruce se mostraba "un poco más callado" en reuniones sociales, pese a ser alguien "muy conversador y muy participativo".

"Cuando la familia se reunía, él como que se apagaba un poco", explicó. "Se sentía distante, muy frío. No como el Bruce que siempre fue muy cálido y afectuoso. Verlo en el extremo opuesto fue alarmante y aterrador".

Pese al avance de la enfermedad, Heming reconoció que aún existen instantes en los que la esencia del actor vuelve a brillar.

"No días completos, pero sí momentos. Es su risa, ¿sabes? Esa risa tan fuerte y genuina. Y, a veces, puedes ver ese brillo en sus ojos o esa sonrisa pícara y, en ese instante, siento que regreso al pasado. Es difícil, porque así como aparecen esos momentos, se van rápidamente", reveló.

El apoyo de su familia

La familia Willis recurrió en varias ocasiones a las redes sociales para compartir actualizaciones sobre el estado de salud del actor. En junio pasado, con motivo del Día del Padre, Rumer Willis —hija mayor de Bruce y Demi Moore— publicó un mensaje para su padre.

"Hoy es un día difícil. Siento un profundo dolor en el pecho por querer hablar contigo y contarte todo lo que estoy haciendo y lo que pasa en mi vida. Quisiera abrazarte y preguntarte sobre la vida, tus historias, tus luchas y tus éxitos. Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras todavía podías contarme todo eso. Pero sé que no querrías que estuviera triste hoy, así que trataré de sentirme agradecida, recordando lo afortunada que soy de que seas mi papá, de que aún estés conmigo, de que todavía pueda abrazarte, besarte en la mejilla, acariciarte la cabeza y contarte mis historias", publicó.

En marzo de este año, la familia -incluida Demi Moore- celebró el cumpleaños número 70 del protagonista de Los indestructibles y El quinto elemento.

