Stanley Tucci explica por qué odia su papel en 'Desde mi cielo': "Fue una experiencia dura"

'Desde mi cielo' es una película que se estrenó en el 2010 que trata de una niña que fue abusada sexualmente y posteriormente asesinada por su vecino. Esta cinta no fue la favorita del público, pero las escenas quedaron en la retina de muchos.

El actor Stanley Tucci fue quien le dio vida al asesino serial y, después de 13 años, confesó que fue el peor papel que hizo en su carrera. Fue tanto el rechazo que sintió por el guion que pensó en dejar el proyecto porque lo obligó a meterse a lugares muy oscuros psicológicamente.

"No volvería a interpretar a George Harvey en 'Desde mi cielo’, fue horrible. Es una película increíble, pero fue una experiencia dura. Simplemente por el papel”, dijo para Entertainment Weekly el artista que fue nominado al Oscar por este personaje.

Después de proponerle el papel, Stanley Tucci tuvo una serie conversación con el director Peter Jackson. “Le pregunté por qué me eligió para ese papel. Traté de salirme, lo que fue una locura porque necesitaba un trabajo. Creo que quería decir que no me lo tomaría de forma tan dramática. Que es lo que tienes que hacer cuando interpretas a alguien horrible”, afirmó.

A pesar de que no logró ser un éxito en taquilla, 'Desde mi cielo' ganó popularidad y tanto Tucci como la protagonista Saoirse Ronan han sido aclamados por sus actuaciones.

Stanley Tucci y su batalla contra el cáncer

Stanley Tucci reveló que hace cinco años le diagnosticaron un tumor en la base de su lengua, enfermedad contra la cual ha venido batallando, aunque en el pasado no quiso hacerlo público.

En una entrevista con la revista Vera, el intérprete de cintas como 'El diablo viste a la moda' y "Desde mi cielo" manifestó que tenía "un tumor demasiado grande para operar".

"Así que tuve que pasar por muchas sesiones de radiación y quimioterapia", señaló. La primera esposa de Stanley Tucci falleció en abril de 2009, tras una dura lucha contra el cáncer de mama. Una situación no exenta de temores que el actor pudo experimentar al lidiar con la enfermedad.

"Me juré a mí mismo que nunca iba a someterme a esos tratamientos, porque mi primera mujer falleció de cáncer y haberla visto pasar por eso durante años fue algo horrible", comentó.

El tumor que Stanley Tucci tuvo en su lengua no podía ser operado y, por ello, el actor debió atravesar por tratamientos. "Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación", dijo.