Detienen en Irán a Mehdi Mahmoudian, guionista de la película nominada al Oscar 'Fue solo un accidente'

El arresto ocurre semanas después de que la película recibiera dos nominaciones a los Premios Oscar 2026.

Mehdi Mahmoudian, uno de los guionistas del drama político Fue solo un accidente, dirigido por Jafar Panahi y nominado al Oscar 2026, fue detenido en Teherán el sábado 31 de enero, luego de respaldar una declaración pública contra el líder supremo de Irán, Ali Khamenei.

El arresto de Mahmoudian se produjo tras firmar un pronunciamiento que denuncia la represión ejercida por el gobierno iraní contra manifestantes civiles. Otros dos de los 17 firmantes del documento también fueron detenidos. Entre quienes suscribieron el texto figura el propio Panahi, cineasta y activista político que recientemente fue condenado en ausencia en Irán a un año de prisión.





El comunicado que motivó las detenciones

La declaración firmada por Mahmoudian y otros activistas condena de manera explícita la violencia estatal contra la población civil. En uno de sus pasajes más contundentes, el texto afirma: “El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que salieron valientemente a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen de Estado organizado contra la humanidad”.

El pronunciamiento también denuncia el uso de munición real contra civiles, la muerte y persecución de miles de personas, la obstrucción de atención médica y la represión contra manifestantes heridos, acciones que —según el comunicado— representan “un ataque contra la seguridad nacional de Irán y una traición al país”.

Fue solo un accidente, nominada a los Oscar 2026

Semanas antes de la detención de Mahmoudian, Fue solo un accidente recibió dos nominaciones a los Premios Oscar 2026. La cinta fue seleccionada en la categoría de Mejor Película Internacional, representando a Francia, y competirá con títulos como El agente secreto (Brasil), Sirat (España), Valor sentimental (Noruega) y La voz de Hind Rajab (Túnez).

Además, la película obtuvo una nominación a Mejor Guion Original, por el trabajo conjunto de Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y el propio Mehdi Mahmoudian. En esta categoría compite con producciones como Blue Moon, Marty supremo, Pecadores y Valor sentimental.

El mensaje de Jafar Panahi tras el arresto

Tras conocerse la detención, Jafar Panahi difundió un extenso mensaje en redes sociales en homenaje a Mahmoudian. “Conocí a Mehdi Mahmoudian en prisión. Desde los primeros días destacó no solo por su temperamento sereno y su conducta amable, sino por un sentido de responsabilidad hacia los demás poco común”, escribió el director.

Panahi recordó que Mahmoudian se convirtió en una figura de apoyo para otros reclusos, independientemente de sus creencias u orígenes. También relató que mantuvo contacto con él hasta horas antes de su arresto y que la noticia fue confirmada posteriormente por BBC Persian.

“Mehdi Mahmoudian no es solo un activista de derechos humanos con casi nueve años de prisión; es una presencia moral excepcional, cuya ausencia se siente de inmediato, dentro y fuera de los muros de la cárcel”, concluyó Panahi.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis