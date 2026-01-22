Oscar 2026: 'El agente secreto' rompe récords con nominación consecutiva para Brasil

La película brasileña marca un nuevo hito para el cine latinoamericano al lograr múltiples nominaciones al Oscar 2026 y consolidar la presencia de Brasil en Hollywood.

Para el cine latinoamericano —y especialmente para Brasil—, El agente secreto se convirtió en una de las grandes noticias rumbo a los Premios Oscar 2026. La película dirigida por Kléber Mendonça Filho no solo rompió la barrera del idioma, sino que también estableció varios récords este jueves, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló a los nominados en sus 24 categorías.

El primer hito lo firmó Wagner Moura, protagonista del filme, quien hizo historia al convertirse en el primer actor brasileño nominado al Oscar como Mejor Actor. El logro llega apenas un año después de que Fernanda Torres fuera nominada como Mejor Actriz por Aún estoy aquí, marcando una presencia inédita y sostenida de intérpretes brasileños en las categorías principales.

Una presencia inédita en las categorías principales

El agente secreto también integra un club extremadamente reducido: es una de las pocas películas en la historia nominadas de manera simultánea a Mejor Película y Mejor Película Internacional. Con ello, se suma a títulos como Parásitos (2019), Roma (2018) y Drive My Car (2021), confirmando el creciente peso del cine internacional dentro de Hollywood.

La cinta sumó además una nominación en el debut de la categoría Mejor Casting, gracias al trabajo del director de casting Gabriel Domingues. Con esto, la cinta se convierte en la primera película latinoamericana en recibir una nominación en este rubro técnico.

Wagner Moura protagoniza 'El agente secreto' (2025).Fuente: Neon

El mayor número de nominaciones para Brasil

Con cuatro nominaciones —Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Película Internacional y Mejor Casting—, El agente secreto iguala el récord de Ciudad de Dios, que obtuvo cuatro menciones en 2004 (Dirección, Guion Adaptado, Fotografía y Edición). Sin embargo, por el peso de las categorías, la película de Mendonça Filho se perfila como la producción brasileña más relevante en la historia de los Oscar.

Estas nominaciones también permiten a Brasil lograr algo que no ocurría desde finales de los años noventa: presencia en años consecutivos en los premios de la Academia. Hasta ahora, el país solo había conseguido esa continuidad una vez, cuando Cuatro días en septiembre fue nominada en 1998 y Estación Central lo hizo en 1999, ambas en la categoría de Película Internacional.

La diferencia es que el escenario actual es aún más contundente. En 2025, Aún estoy aquí no solo fue nominada, sino que ganó el Oscar a Mejor Película Internacional y además compitió en Mejor Película y Mejor Actriz. Ahora, El agente secreto mantiene la racha con cuatro nominaciones.

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/khoVsDQlnZ — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Hollywood se rinde ante Brasil

Ambientada en el Brasil de 1977, El agente secreto cuenta con un elenco encabezado por Wagner Moura, junto a Maria Fernanda Cândido y Gabriel Leone. Escrita y dirigida por Kléber Mendonça Filho, la película ya había sido ampliamente reconocida en el circuito internacional.

En el Festival de Cannes 2025, el filme obtuvo el premio a Mejor Dirección, mientras que Moura se llevó el galardón a Mejor Actor. Además, el pasado 11 de enero, ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, consolidando una temporada de premios histórica para el cine brasileño.

'El agente secreto' obtuvo cuatro nominaciones al Oscar 2026, incluyendo Mejor Película y Mejor Película Internacional.Fuente: Neon

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis