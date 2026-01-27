Ejae, la voz principal de 'Golden', comparte imágenes de su compromiso en medio del éxito de 'Las guerreras K-pop'

La cantante surcoreana, nominada al Grammy y una de las figuras detrás del fenómeno Las guerreras K-pop, sorprendió a sus seguidores al mostrar detalles inéditos de su compromiso.

Ejae atraviesa uno de los momentos más luminosos de su carrera -y de su vida personal-. Mientras Golden, la canción que interpreta en Las guerreras K-pop, se perfila como una de las grandes favoritas de la temporada de premios, la artista surcoreana decidió compartir otra noticia igual de importante: su compromiso con el productor musical Sam Kim.

Aunque hasta ahora había mantenido su vida privada lejos de los reflectores, la cantante sorprendió a sus seguidores este lunes al publicar por primera vez imágenes íntimas de la pedida de mano, mostrando una faceta poco conocida y profundamente personal.

Las imágenes del compromiso

La artista, nominada al Grammy y al Oscar, compartió un carrusel de fotografías en redes sociales que recorre distintos momentos de los últimos meses. Entre ellas destacan varias instantáneas junto a Sam Kim, ofreciendo a los fans una rara pero emotiva mirada a su relación.

Una de las primeras imágenes los muestra tomados de la mano, corriendo relajados en medio de un campo verde. Sin embargo, la fotografía que más conmovió fue la del momento exacto de la propuesta: Sam arrodillado sobre el césped mientras le entrega el anillo de compromiso a Ejae.

Ella, vestida con un elegante conjunto negro y sosteniendo un ramo de flores, sonríe visiblemente emocionada frente a una decoración personalizada con globos blancos y fotografías de sus mascotas colgadas en una valla.

Ejae y Sam Kim mantienen una relación desde hace ocho años.Fuente: Instagram: @ejae_k

Un guiño a Harry Potter para celebrar

La celebración continuó con una torta muy especial que llevaba el mensaje: “Hapee engajmint Sam+Ejay (Feliz compromiso Sam+Ejae)”, una clara referencia al icónico pastel de cumpleaños que Hagrid le regala a Harry Potter en La piedra filosofal.

Ejae acompañó las imágenes con un mensaje breve y emotivo: “Memorias”, y las reacciones no tardaron en llegar. La actriz surcoreana-estadounidense Arden Cho, quien da voz a Rumi en Las guerreras K-pop, comentó con dos corazones rojos.

La cantante aún no ha revelado detalles sobre la fecha ni el lugar de la boda.Fuente: Instagram: @ejae_k

La relación de Ejae y Sam Kim

En entrevistas previas, Ejae ha contado que mantiene una relación con Sam Kim desde hace ocho años. En noviembre pasado, durante una conversación con la radio 104.3 MYfm, confirmó que ya estaba comprometida, aunque dejó claro que su prioridad seguía siendo su carrera.

Días atrás, la cantante también compartió en TikTok otro momento íntimo: el instante exacto en que se entera de su nominación al Oscar 2026 por Golden. En el video, se la ve sentada en el sofá junto a Sam, pasando de la incredulidad a los aplausos, antes de sellar la noticia con un abrazo y un beso.

Semanas atrás, al recibir el Globo de Oro, Ejae, con el premio en las manos y visiblemente emocionada, agradeció a su novio desde el escenario del Beverly Hilton y cerró con un mensaje claro: “El rechazo es redirección. Nunca es tarde para brillar como naciste para hacerlo”.

@ejae_k WOWWWW!!! my reaction to being nominated for an Oscar 🥹🥹 So incredibly grateful to be apart of the world Maggie & Chris created and so thankful to be apart of the best team that helped bring the music of their world to life ❤️ ♬ original sound - ejae_k

