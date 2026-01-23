“Si presentan un zapato al Oscar, todos votan”: la frase del director español Óliver Laxe que encendió la furia de Brasil

En plena euforia por las nominaciones al Oscar 2026, una frase de Óliver Laxe sobre Brasil y El agente secreto terminó eclipsando el logro histórico del cine brasileño.

El jueves, 22 de enero, Brasil volvió a hacer historia en los Premios Oscar. El agente secreto, de Kléber Mendonça Filho, consiguió nominaciones a Mejor Película Internacional y Mejor Película, además de menciones en actuación y casting, marcando así el segundo año consecutivo en que el país logra presencia en las categorías más importantes de la Academia. Un hito que en 2025 había iniciado Aún estoy aquí y que confirma el gran momento del cine brasileño.

Sin embargo, el logro quedó rápidamente envuelto en polémica tras las declaraciones del director español Óliver Laxe, también nominado a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido por Sirāt. Durante una entrevista en el programa La revuelta de RTVE, Laxe atribuyó el éxito brasileño a la fuerte presencia del país dentro de la Academia.

La polémica frase de Óliver Laxe

"Los brasileños... hay mogollón en la Academia. Y les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que presentanun zapato a los Oscars, votan todos al zapato", comentó entre risas sobre la nominación de El agente secreto. Luego añadió: “Es muy buena peli y el equipo es brillante”. La comparación no cayó nada bien.

En la misma entrevista, Laxe también habló de La voz de Hindi Rajab, de Kaouther Ben Hania, inspirada en el asesinato de una niña palestina de cinco años durante la invasión israelí a Gaza, otra de las películas nominadas en la categoría. “Es buena y necesaria”, señaló. “Creo que las películas políticas son muy necesarias, pero no hay nada más político que conmover un corazón”.

En la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional, El agente secreto compite con Un simple accidente (Francia), de Jafar Panahi; Sirāt (España), de Óliver Laxe; Valor sentimental (Noruega), de Joachim Trier; y La voz de Hindi Rajab (Túnez), de Kaouther Ben Hania.

Brasil responde a Óliver Laxe

La reacción no se hizo esperar. Este viernes, las redes sociales se volcaron contra Laxe. Como el director no cuenta con perfiles personales activos, las críticas se concentraron en las cuentas oficiales de Sirāt, que amanecieron inundadas de comentarios en portugués, banderas de Brasil y, por supuesto, emojis de zapatos.

Entre quienes se sumaron estuvieron los actores brasileños Otaviano Costa y Ana Flávia Cavalcanti. “Respeten nuestro cine”, “te metiste con el país equivocado” y “sigo prefiriendo el zapato” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

“Óliver, déjame darte un poco de información: Brasil representa menos del 10% de los votantes de la Academia. Tu comentario no solo menosprecia la calidad de nuestro cine, sino que también suena xenófobo. Amo tus películas, pero cuidado con lo que dices. Los brasileños sabemos unirnos, y por las causas correctas, no por unos zapatos”, comentó el director Fábio Baldo.

