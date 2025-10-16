La familia de Diane Keaton rompe el silencio y confirma la causa del fallecimiento de la actriz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz estadounidense Diane Keaton falleció el 11 de octubre, a los 79 años, según confirmó su familia a través de un comunicado. La noticia fue comunicada inicialmente sin precisar los detalles sobre las circunstancias del deceso, y sus allegados solicitaron mantener la privacidad en los días posteriores.

Una fuente reveló a People que la salud de Keaton se había deteriorado rápidamente en los últimos meses. Incluso, algunos de sus amigos más cercanos desconocían la gravedad de su estado, ya que la familia optó por mantener en reserva su situación.

¿De qué murió Diane Keaton?

En un nuevo comunicado enviado al citado medio, los familiares agradecieron las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas en memoria de la actriz y, además, dieron a conocer la causa de su fallecimiento.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía", señalaron en el texto difundido, que confirma que el deceso ocurrió en California.

También aprovecharon para recordar algunas de las causas sociales a las que la actriz "dedicó su tiempo y energía".

"Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", añadieron.

La trayectoria artística de Diane Keaton

Diane Keaton desarrolló una extensa carrera de más de 50 años en el cine, desempeñándose como actriz, directora y productora. Su debut llegó en 1970 con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños), pero su reconocimiento internacional llegó gracias a la saga The Godfather (El padrino), estrenada en 1972 y 1974, y a Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, película con la que obtuvo el Oscar a Mejor actriz.

A lo largo de su trayectoria, recibió también dos Globos de Oro y un premio BAFTA, participando en producciones como Manhattan (1979), Reds (Rojos, 1981), Shoot the Moon (Después del amor, 1982), Marvin’s Room (La habitación de Marvin, 1996) y Something’s Gotta Give (Cuando menos te lo esperas, 2003), entre otras películas reconocidas por la crítica y el público.