Nicki Nicole llevó en auto a Lamine Yamal a entrenamiento del Barcelona y se tomó fotos con fans [VIDEO]

Nicki Nicole ya no oculta más su amor por Lamine Yamal. Ahora, la cantante argentina tuvo un tierno gesto con su joven pareja llevándolo en un auto hasta su entretenimiento en un complejo deportivo en la ciudad española.

De acuerdo con un video en redes sociales, difundido por medios españoles, se pudo ver a la rosarina de 25 años manejando una camioneta negra y al delantero azulgrana a su costado haciendo notar que aún sigue con molestias por una lesión.

En efectos, ambos se dirigieron a la a Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el jugador español de 18 años se viene recuperando de una pubalgia que lo hizo dejar el campo semanas atrás en un encuentro contra la Real Sociedad.

Eso no es todo. En las imágenes, se puede ver también a la intérprete de Ojos Verdes y Mamichula firmando autógrafos a niños y jóvenes que gritaban su nombre. En seguida, la artista paró para poder tomarse fotos con algunos de los fans. “¿No tienen colegio?”, preguntó la cantante. En seguida, los pequeños afirmaron no ir a clases por “huelgas”.

Es así como la pareja de Lamine Yamal atendió a todos los fanáticos tomando fotografías con los celulares. Por último, le dijo a un niño que regresaría para poder encontrarse con él al momento de recoger a la estrella del Barcelona.

Lamine Yamal disfruta de unas vacaciones románticas con Nicki Nicole

Lamine Yamal sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de fotos junto a Nicki Nicole. Las imágenes, publicadas en Instagram, muestran momentos íntimos y cariñosos entre ambos en medio de su recuperación de una lesión en el pubis.

En una de las fotografías, Yamal aparece preparando una cena romántica para la artista; en otra, se les ve besándose, y en una tercera, abrazados mientras él le da un beso en la frente, gesto que enterneció a muchos de sus fanáticos.

Aunque el jugador no ha dado declaraciones públicas sobre su relación, las imágenes rápidamente se volvieron virales, acumulando miles de comentarios y reacciones en cuestión de horas.

El atacante azulgrana se encuentra actualmente en fase de recuperación y aún no se ha confirmado si podrá disputar el próximo clásico frente al Real Madrid, programado para el 26 de octubre.

Nicki Nicole confirma romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina estuvo el último miércoles 10 de setiembre en un evento de moda en la ciudad de Barcelona para presentar una nueva colección de ropa donde compartió escenario al lado de Becky G, Ester Expósito, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

“Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo”, declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!

Seguidamente, la artista urbana expresó su felicidad por su estadía en Barcelona, ciudad donde juega el delantero de 18 años. “Estoy muy feliz en Barcelona. Es verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo (…) Tengo que aprender catalán. Es lo único que tengo que aprender”, acotó.

Acto seguido, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras confirmando el romance con la estrella deportiva.

Lamine Yamal y Nicki Nicole se vienen luciendo muy enamorados en sus redes sociales.Fuente: Instagram (lamineyamal)