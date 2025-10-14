Woody Allen dedica un conmovedor homenaje a Diane Keaton tras su fallecimiento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Woody Allen rindió homenaje a Diane Keaton tras la noticia de su muerte a los 79 años. En un ensayo publicado por The Free Press, el director recordó momentos de su relación personal y profesional con la actriz.

“Como nadie que este planeta haya conocido -ni probablemente vuelva a conocer-, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio al que entraba", escribió Allen al inicio del texto.

El cineasta recordó su primer encuentro con Keaton durante una audición para su obra Play It Again, Sam en 1969, en el Teatro Morosco. En ese entonces, la actriz trabajaba como encargada de guardarropas y participaba en el musical Hair. "Si Huckleberry Finn fuera una joven hermosa, sería Keaton", recordó el director sobre su primera impresión.

Durante los primeros ensayos, ambos tuvieron dificultades para conectar debido a su timidez, aunque una cena cambió el rumbo de su relación. "Era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que dudé de mi cordura. Pensé: ¿es posible enamorarse tan rápido?", escribió.

Cuando la obra se estrenó en Washington D. C., ya mantenían una relación sentimental. A partir de entonces, Diane Keaton se convirtió en una figura importante en la carrera de Allen. "Con el tiempo, empecé a hacer películas para una sola espectadora: Diane Keaton. Nunca leí una sola crítica sobre mi trabajo; solo me importaba lo que ella pensara", confesó el director.

El recuerdo de Woody Allen a su musa de múltiples talentos Allen también se refirió a los múltiples talentos de Keaton más allá de la actuación, como su labor como escritora, fotógrafa, artista de collage, decoradora de interiores y directora.

"Esta hermosa chica de campo llegó a convertirse en una actriz premiada y en un sofisticado ícono de la moda", escribió.

Allen concluyó el homenaje con unas palabras sobre la muerte de Keaton: "Hace unos días, el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton. Ahora es un mundo que no la tiene. Por eso, es un mundo más triste. Aun así, quedan sus películas. Y su gran risa sigue resonando en mi cabeza".

Keaton falleció a los 79 años en California, según informó la revista People. Su familia pidió respeto a la privacidad, por lo que no se han revelado detalles oficiales sobre la causa de su muerte.

De acuerdo con un amigo citado por la publicación, la salud de la estrella sufrió un deterioro repentino. "Su declive fue muy inesperado y desgarrador para todos los que la amábamos", señaló. En sus últimos meses, Diane estuvo acompañada únicamente por sus familiares más cercanos, quienes decidieron mantener la situación en reserva.

La actriz era muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tenía más de dos millones de seguidores. Sin embargo, su actividad había disminuido en el último año. Su última publicación data de abril y la muestra junto a su mascota.

Diane Keaton participó en ocho de las cincuenta películas dirigidas por Woody Allen, entre ellas Annie Hall, Manhattan y Radio Days.