Victoria's Secret Fashion Show 2025: hora, artistas, modelos, dónde ver en vivo y lo que debes saber del desfile

El icónico desfile regresa con Gigi Hadid, Adriana Lima, Karol G y TWICE como protagonistas de una noche llena de glamour, música y fantasía.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras su relanzamiento en 2024, Victoria’s Secret vuelve a encender pasarelas con su icónico show anual. La marca busca retomar su posición como referente global en lencería, combinando su legado con una apuesta más inclusiva, moderna y conectada con nuevas audiencias.

Bajo la dirección creativa de Adam Selman, el espectáculo estará estructurado en capítulos temáticos alrededor del concepto “día a noche”, con reinterpretaciones de alas y fantasía más conceptual que nunca. La puesta en escena también enfatizará una visión más auténtica de inclusividad, evitando la simple estrategia de “casillas”.

► Natalie Vértiz anuncia que asistirá al Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Entre las invitadas para este icónico evento estará la ex Miss Perú Natalie Vértiz quien consolida su presencia como una de las figuras peruanas más destacadas en la moda.

¿Cuándo y dónde será el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El desfile de las modelos llamadas Victoria’s Angels se realizará en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos, este miércoles 15 de octubre.

¿A qué hora inicia el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 iniciará a las 6 p.m. (hora peruana). Cabe resaltar que a las 5:30 p.m. habrá una previa llamada Pink Carpet o Alfombra rosa, en español, en el que se verá llegar a las celebridades que han sido invitados al evento. Este espacio será conducido por el estilista Law Roach y la periodista de moda Zanna Roberts Rassi.

¿Qué artistas cantarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Las actuaciones que se verán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 combina varios géneros musicales. Estos son los artistas confirmados:

Karol G : cantante colombiana que hace poco ha lanzado su álbum Tropicoqueta

: cantante colombiana que hace poco ha lanzado su álbum Tropicoqueta Madison Beer : estrella pop en ascenso

: estrella pop en ascenso Missy Elliott : rapera y cantante norteamericana

: rapera y cantante norteamericana TWICE: famoso grupo femenino de K-pop

Karol G junto a TWICE, Missy Elliott y Madison Beer son las encargadas del show en el desfile.Fuente: Instagram: @victoriassecret

¿Dónde se puede ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en vivo?

El desfile se transmitirá en diferentes plataformas gratuitas en Perú:

YouTube de Victoria’s Secret

TikTok: @victoriassecret

Instagram oficial: @victoriassecret

Prime Video (solo para Estados Unidos)

Asimismo, se podrá ver el show principal y contenido exclusivo como el detrás de cámaras, además de las entrevistas a modelos y a los artistas.

¿Quiénes son las ángeles del Victoria’s Secret Fashion Show 2025? Lista de modelos

Ellas son las famosas modelos que lucirán las icónicas alas de la marca. Entre las Victoria’s Angels más reconocidas estarán la brasileras Alessandra Ambrosio y Adriana Lima; también Barbara Palvin y Gigi Hadid.

Sin embargo, Colombia no solo estará presente con Karol G como artista, también con la modelo Valentina Castro, quien será la primera modelo colombiana en el runway más icónico.

Adriana Lima (Brasil)

Lily Aldridge (Estados Unidos)

Joan Smalls (Puerto Rico)

Alex Consani (Estados Unidos)

Anok Yai (Sudán del Sur/stados Unidos)

Doutzen Kroes (Países Bajos)

Precious Lee (Estados Unidos)

Alessandra Ambrosio (Brasil)

Barbara Palvin (Hungría)

Ashley Graham (Estados Unidos)

Valentina Castro (Colombia)

Gigi Hadid (Estados Unidos)

Angel Reese (Estados Unidos)

Candice Swanepoel (Sudáfrica)

Stella Maxwell (Reino Unido/Irlanda)

Yumi Nu (Estados Unidos)

Mathilda Gvarliani (Georgia)

Paloma Elsesser (Estados Unidos)

Quenlin Blackwell (Estados Unidos)

Xiao Wen Ju (China)

Mathilda Gvarliani (Georgia)

Grace Elizabeth (Estados Unidos)

Imaan Hammam (Países Bajos)

Irina Shayk (Rusia)



Los ángeles de Victoria's Secret celebran el éxito de la pasarela en 2017.Fuente: Europa Press