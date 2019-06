Diego Boneta se encuentra de visita en Perú. | Fuente: Perla Caloña

A su paso por su visita por Lima, el actor Diego Boneta ha compartido diversas imágenes de su recorrido por la capital. Él tuvo la oportunidad de reunirse con algunos miembros de su club de fans quienes le dieron como obsequio un chullo, que no dudó en probarse.

Además, el actor de "Luis Miguel, la serie" decidió vivir la experiencia culinaria peruana. Para ello, se sentó a la mesa del reconocido restaurante Astrid & Gastón, un punto que han visitado otros actores como Jason Biggs y los integrantes de los Rolling Stones.



Diego Boneta se probó un chullo. | Fuente: Instagram

El actor también visitó el restaurante Astrid & Gastón. | Fuente: Instagram

¿PRESIÓN POR SUPERAR "LUIS MIGUEL, LA SERIE"?

El nombre de Boneta resonó en toda Latinoamérica con el estreno de "Luis Miguel, la serie". En entrevista con RPP Noticias, el actor mexicano dijo no sentir presión por superar este hito en su carrera.



"¡Para nada! El éxito en esta carrera se mide... Bueno, no el éxito sino la popularidad se mide con la fama. Si la gente te para, te reconoce o no. Viniendo de una trayectoria de 16 o 17 años, donde no siempre fue así, aprecio ahora mucho lo que está pasando. Trato de generar que siga este momento", comentó al programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Diego Boneta contó qué tan difícil fue su experiencia al momento de meterse en la piel de 'El Sol de México'. "Lo más difícil para llegar a ser Luis Miguel fue tener su bronceado. Pasé horas y horas en las camas de bronceado para lograr el tono adecuado. Una vez, me quemé las nalgas", sostuvo en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Los próximo en su agenda es el estreno de "Terminator: Dark Fate", en octubre del 2019, cinta donde actuó con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.