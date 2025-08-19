Mark Hamill revela que quería irse de Estados Unidos tras reelección de Trump, pero que su esposa lo detuvo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mark Hamill reveló que estuvo a punto de irse de Estados Unidos luego de la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en noviembre de 2024. El icónico intérprete de Luke Skywalker en la saga de Star Wars mencionó que dio a elegir a su esposa Marilou York de mudarse con él a Londres o Irlanda, pero que esta lo detuvo antes de tomar la decisión.

Fue en una reciente entrevista con The Times of London que el actor de 73 años mencionó su intención de seguir los pasos de la comediante Rosie O'Donnell, y de la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, quienes se fueron del país norteamericano antes de la toma de mando de Trump e la Casa Blanca.

“Es muy lista”, comentó Hamill al resaltar que Marilou York le dio una respuesta que lo obligó a quedarse en su país. “Ella no respondió de inmediato, pero una semana después dijo: 'Me sorprende que hayas permitido que te obligue a salir de tu país'. ¡Qué h (…) de p (…) !, pensé. No me voy", expresó.

Cabe resaltar que Mark Hamill siempre fue un crítico de Donald Trump cuestionado públicamente al actual mandatario de Estados Unidos en videos de YouTube o burlándose de él llamándolo “guasón”. “La única manera de lidiar con esto sin volverme loco y querer abrirme las venas en una bañera caliente es viéndolo como una novela política densa y extensa”, señaló el también productor y director.

“Es entretenido en cierto modo porque esto podría ser el final. Nuestro estatus en el mundo ha quedado destrozado y eso repercutirá durante décadas. ¿Convertir a Canadá en el estado número 51? ¿Sabes lo ofensivo que es eso? Y luego apoderarse de Groenlandia y renombrar el Golfo de México. Las distracciones son divertidísimas”, añadió.

El actor Mark Hamill junto a su esposa Marilou York en la premiación de los Oscar. | Fuente: EFE

Rose O'Donnell afirma no arrepentirse de dejar Estados Unidos

La comediante y presentadora de televisión Rose O'Donnell afirmó no estar arrepentida de irse de Estados Unidos tras la reelección de Donald Trump.

"Con el clima político actual, ¿cuándo sería seguro regresar con mi hijo? (…) No voy a presionar antes de que este gobierno termine por completo y, con suerte, rinda cuentas por sus crímenes", expresó la también productora en una entrevista con Variety.

En otro momento, O'Donnell sostuvo que no está en sus planes regresar debido a que está "muy agradecida" con Irlanda al encontrar a gente "tan cariñosa, amable y acogedora".

"Cuando sepamos que es seguro para todos los ciudadanos tener los mismos derechos en Estados Unidos, entonces consideraremos regresar", manifestó en un live en TikTok.

Por su parte, Ellen Degeneres viajó junto a su esposa Portia de Rossi a Inglaterra tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales.

De acuerdo con TMZ, la expresentadora, de 66 años, y la actriz y modelo, de 51 años, pusieron a la venta su mansión en Montecito, California, para quedarse en el extranjero de forma definitiva.

Según el portal, la pareja decidió "salir de una vez" de Estados Unidos inmediatamente después de la victoria de Trump frente a la demócrata Kamala Harris, un resultado que les hizo sentirse "muy desilusionadas".

Mark Hamill es recordado por intepretar a Luke Skywalker en la serie de películas de Star Wars. | Fuente: Lucasfilm

Jimmy Kimmel obtuvo la ciudadanía italiana en rechazo a Donald Trump

Jimmy Kimmel logró obtener la ciudadanía italiana en señal de protesta contra Donald Trump. El presentador de televisión consiguió tramitar su pasaporte para irse a Italia en caso sea amenazado con represalias por el actual mandatario de Estados Unidos debido a las ácidas críticas que este le hace en televisión.

Fue en el podcast de Sarah Silverman que Kimmel confesó haber logrado la nacionalidad italiana al considerar “lo malo” que está siendo el gobierno de Trump en estos últimos meses tras llegar a la Casa Blanca por segunda vez en las últimas elecciones presidenciales.

"Mucha gente que conozco se pregunta dónde conseguirán la ciudadanía (..) Yo conseguí la ciudadanía italiana (…) Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado”, expresó el expresentador oficial de los premios Oscar.

El actual conductor del programa Jimmy Kimmel Live!, late show de la cadena ABC, mencionó que pudo lograr la doble ciudadanía gracias a la ascendencia Italiana que tiene por su familia materna.

De acuerdo con información de El País, los abuelos de Kimmel emigraron a los Estados Unidos desde Isquia, una isla frente a la costa de Nápoles, tras el terremoto ocurrido en 1883.

“Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino. Ella solía repetirme: ‘¡Tienes el cerebro de un hámster!”, comentó Jimmy.