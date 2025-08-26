Travis Kelce diseñó el anillo de compromiso que le dio a Taylor Swift: todos los detalles de la lujosa joya

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano intervino en su diseño, según informó este martes Page Six.

Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

De acuerdo con Hola!, algunos expertos joyeros aseguran que el diamante del anillo es de 8 quilates. Además de esto, se calculó que el precio de la joya podría ser de $550 mil.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

Travis Kelce diseñó junto a un joyero el anillo de compromiso de Taylor Swift.Fuente: Instagram: Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió la artista en Instagram junto a fotos de la pareja mostrando el anillo de compromiso, entre ellas una en la que Kelce aparece arrodillado frente a Swift en un jardín.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast New Heights que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto.

La cantante también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta 'insensata' porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen.Fuente: Instagram: Taylor Swift