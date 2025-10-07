Carlos Villagrán y Florinda Meza reaccionan a la parodia del 'Chavo del 8' realizada por Bad Bunny en 'SNL'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente episodio del programa Saturday Night Live se hizo viral en redes sociales tras la aparición de Bad Bunny caracterizado como Quico, personaje de la vecindad de El Chavo del 8. La parodia no solo sorprendió a los seguidores del artista puertorriqueño, sino también a los actores originales de la serie mexicana.

Es la segunda vez que Benito Antonio Martínez Ocasio participa como anfitrión en el programa estadounidense, que esta vez rindió homenaje al universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

Bad Bunny se ganó los aplausos por su interpretación de Quico, en la que incluyó los cachetes inflados, el tono de voz característico y el inconfundible llanto que distinguen al personaje.

La reacción de Carlos Villagrán a la interpretación de Quico por Bad Bunny

Tras verlo en la parodia de El Chavo del 8, Carlos Villagrán, quien interpreta a Quico desde 1972, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que bromeó con cantar uno de sus temas infantiles al estilo del intérprete de Tití me preguntó.

"@badbunnypr me tocará cantar El sapito a tu estilo", escribió el actor mexicano junto a emojis de un sapo y la bandera de Puerto Rico. "Ayúdenme a que Benito lo vea", añadió.

La reacción de Florinda Meza a la parodia de El Chavo del 8 en Saturday Night Live

La actriz Florinda Meza también se pronunció sobre la parodia de El Chavo del 8 a través de Instagram.

"Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del 8 en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto", expresó la recordada Doña Florinda en su extenso mensaje.

Sin embargo, la viuda de Chespirito se quedó admirada por la actuación de Bad Bunny en el papel de Quico.

"Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín", mencionó. "Yo le agradezco este homenaje a Saturday Night Live, pero sobre todo, a Benito Antonio Martínez Ocasio 'Bad Bunny'”.

Además, hizo un comentario acerca de la escena en la que Chloe Fineman interpreta a Doña Florinda junto a Jon Hamm, quien da vida al Profesor Jirafales. Ambos están a punto de besarse, pero Quico los interrumpe.

"Otra cosa que me encantó de este sketch fue ver de nuevo al Profesor Jirafales y estar a punto de presenciar ese ansiado beso... ¡Ay! Sólo fue un sueño, porque Bad Bunny lo detuvo a tiempo. Seguimos con esa ilusión por siempre. ¿Verdad, Tesoro?", añadió la actriz mexicana.