Drake Bell revela nuevos detalles del abuso infantil que sufrió cuando trabajaba en Nickelodeon

Drake Bell, conocido por su papel protagónico en la serie Drake & Josh, ha revelado un capítulo doloroso de su vida al hablar públicamente sobre los abusos sexuales que sufrió en su juventud. En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el actor y cantante abordó el caso de abuso del que fue víctima a manos de Brian Peck, su productor en Nickelodeon.



Durante la conversación, Bell compartió detalles sobre los momentos más difíciles de su vida, que incluyen la agresión sexual que sufrió, el impacto de la atención de los medios en su salud mental, los desafíos legales que enfrentó, su desaparición y su proceso de rehabilitación, temas que ya reveló por primera vez en el documental Quiet on Set, lanzado recientemente.



El intérprete de Down We Fall detalló cómo fueron los momentos más oscuros de su juventud mientras grababa la segunda temporada del Show de Amanda. Todo comenzó cuando el productor, ahora sentenciado a 16 meses de prisión por abuso sexual, interfirió en la estructura familiar del actor, llegando al punto distanciar a Bell y su padre.

Drake Bell recuerda cómo empezó el abuso

Según Drake Bell, los problemas iniciaron cuando Brian Peck "comenzó a integrarse demasiado bien" en su vida, lo que provocó tensiones entre él y su padre. Peck incluso llegó a afirmar que el padre de Bell le estaba robando dinero y que los productores no querían que estuviera presente en el set.



La cercanía entre Drake y Brian generó preocupación en la familia de Bell, especialmente por parte de su padre, quien también era su representante. Este expresó sus inquietudes ante la producción del Show de Amanda. En respuesta, la producción sugirió que la desconfianza podría estar motivada por prejuicios homofóbicos, dado que Peck era gay.



“Eventualmente me separé de mi papá y Brian tomó su lugar (...) no sentía que estaba en peligro”. Bell era adolescente cuando Peck consiguió dormir en su casa. “Una mañana, desperté en el sofá y estaba siendo agredido sexualmente. Y en ese momento todo cambió, supe que mi vida no iba a ser igual nunca más. No tengo salida de esta situación, porque él tiene buenos contactos”.

¿Cómo logró escapar del abuso?

En otro momento, Drake Bell recordó que su novia de aquel entonces notó señales de alerta en la manera en que Brian Peck lo trataba. Se percató que el hombre buscaba pasar mucho tiempo con el cantante. Finalmente ella y su familia fueron quienes lo ayudaron a contar su testimonio y que lo compartiera también con su mamá.



Aunque Peck fue arrestado en agosto de 2003 y recibió una condena de 16 meses de prisión, el trauma emocional llevó a Bell a luchar contra las conductas autodestructivas en las que cayó, como el abuso de alcohol y sustancias ilícitas. Desde entonces, el cantante ha enfrentado diversos desafíos personales y legales.

