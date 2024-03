"Se acercó a mí": Drake Bell dice que Josh Peck le dio su apoyo tras revelar abusos en Nickelodeon

Drake Bell cuenta que Josh Peck le dio su apoyo tras revelar abusos sufridos en Nickelodeon. | Fuente: TikTok (Drake Bell)

Drake Bell contó que Josh Peck, su compañero de reparto en la icónica serie de televisión adolescente Drake & Josh, le mostró su apoyo luego de que revelara haber sufrido abusos sexuales a los 15 años por parte de Brian Peck, exentrenador de diálogo en las series All That y The Amanda Show en Nickelodeon.

Por medio de su cuenta de Tik Tok, el músico estadounidense dijo a sus seguidores que el popular ‘Josh Nicholson’ se le acercó en privado luego de que se emitieran sus declaraciones en el documental de investigación de Discovery, ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, donde se muestran los abusos que sufrieron los jóvenes actores en la industria de Nickelodeon a finales de los 90 por parte de Brian Peck y el creador de series, Dan Schneider.

Ahora, Drake Bell aclara que Josh Peck sí habló con él luego de varias críticas en redes sociales por parte de usuarios y fanáticos de la recordada serie que reclamaban a Josh por, presuntamente, quedarse en silencio y no defender a su amigo.

"Hey chicos. Solo quiero aclarar una cosa. He notado muchos comentarios en algunos de los TikToks de Josh y algunas de sus publicaciones (...) Solo quiero que sepan que esto necesita ser procesado. Pasar por esto es un momento muy emotivo, y mucho de eso es muy, muy difícil. Así que no todo se hace público", inició diciendo el cantante.

Seguidamente, recalcó el apoyo que recibió de parte de Josh. "Quiero que sepan que Josh sí se acercó a mí y que ha sido muy sensible con esto. Él se acercó a hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Ha sido realmente genial. Así que quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con calma", concluyó.

Drake Bell y Josh Peck protagonizaron la recordada serie de Nickelodeon, 'Drake & Josh'.Fuente: Nickelodeon

Drake Bell y Josh Peck protagonizaron ‘Drake & Josh’

Cabe mencionar que tanto Drake Bell y Josh Peck protagonizaron Drake & Josh, la popular serie de televisión emitida por Nickelodeon entre el 2004 y 2008. Ambos participaron en cuatro temporadas del programa con sus papeles de los hermanastros Drake Parker y Josh Nicholson.

En la trama de Drake & Josh, ambos personajes se muestran con estilos de vida y actitudes muy diferentes. No obstante, los diversos sucesos en la adolescencia poco a poco les enseñan a convivir el uno con el otro como verdaderos hermanos.

“Drake Parker toca la guitarra en su propia banda. Es guapo y tiene éxito con las chicas, y no le importa sacar malas notas, como le sucede a su hermanastro, Josh, un buen estudiante al que no le gustan los deportes, adora los trucos de magia, la cocina y los videojuegos. A Josh no le va bien con las chicas, y es fan de Oprah Winfrey. Viven con la madre de Drake y el padre de Josh y Megan, la hermana de Drake, a quien le gusta hacer bromas pesadas a los chicos. Todos forman una familia, con sus diferencias y sus distintas formas de ser”, se lee en la sinopsis oficial.

