Baterista de Maná sufre una aparatosa caída durante un concierto en Estados Unidos [VIDEO]

Alejandro González, conocido como 'El Animal', protagonizó un incidente en plena presentación del ‘Vivir Sin Aire Tour’, aunque continuó tocando tras el percance.

Maná, una de las bandas mexicanas más emblemáticas del rock en español, volvió a ser noticia, esta vez no por sus éxitos ni colaboraciones internacionales, sino por un inesperado accidente durante uno de sus conciertos en Estados Unidos. Alejandro González, baterista del grupo y conocido por su energía sobre el escenario, sufrió una caída en pleno show.

Un accidente en medio del espectáculo

El incidente ocurrió durante una de las presentaciones del Vivir Sin Aire Tour, gira con la que la agrupación ha recorrido diversas ciudades norteamericanas. En medio de su performance, “El Animal” intentó realizar uno de sus característicos saltos sobre el banco de la batería, pero perdió el equilibrio y cayó por un costado, llevándose consigo algunos platillos.

A pesar del golpe, el músico se incorporó rápidamente y continuó tocando, ganándose los aplausos del público que presenció la escena. Ninguno de sus compañeros advirtió lo sucedido en el momento, aunque los asistentes no tardaron en comentar el percance en redes sociales.

El Baterista de Maná haciendo honor a Fer!



Alex González se cayó durante su concierto del dia de ayer en Dallas al perder el equilibrio.



Tenían razon, no ponen piso.



El baterista está bien. pic.twitter.com/IwAd45qP7v — Eventos Musicales en Mexico (@EventosMexicoMx) November 5, 2025

Maná: casi 40 años de éxitos en el rock en español

Fundada en Guadalajara, Jalisco, hace 38 años, Maná está conformada por Fher Olvera (vocalista), Alex González (baterista), Sergio Vallín (guitarrista) y Juan Calleros (bajista).

Su debut en los charts de Billboard fue en 1994 con Dónde Jugarán los Niños, que alcanzó el No. 2 en la lista Top Latin Albums. Posteriormente, su álbum Sueños Líquidos (1997) llegó al No. 1 en Latin Albums, seguido de otros siete álbumes en la misma posición, convirtiéndose en el grupo de rock en español con más liderazgos en esta lista.

Maná también ostenta el récord de la banda de rock en español con más entradas en Hot Latin Songs y Latin Airplay, con 33 y 36 temas respectivamente.

La banda ha mantenido una carrera activa en los escenarios internacionales; en 2023, Maná realizó más de 55 conciertos, incluyendo 16 presentaciones en el Kia Forum de Los Ángeles, donde vendieron más de 220,000 boletos, según datos de Live Nation.