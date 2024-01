Alfonso Herrera sobre su participación en 'El niño y la garza': "Es enriquecedor formar parte del Studio Ghibli"

Alfonso Herrera ya ha demostrado su talento en doblaje en varios proyectos como en ¡Patos!, el podcast de Batman y El niño y la garza no es la excepción. Esta cinta ha obteniendo una puntuación de 96% sobre 100 en Rotten Tomatoes y se ha convertido en la primera película de Hayao Miyazaki en llegar al Top 1 de las más vistas en su estreno.

La voz de la Garza Gris es interpretada por el actor mexicano, quien consideró como "una experiencia enriquecedora" formar parte del Studio Ghibli y también "ser parte de una de las películas de animación más importantes de este año".

"En Latinoamérica y México hay grandes maestros del doblaje y cada vez que entro a una sala de doblaje trato de hacerlo con el mayor respeto, con la mayor humildad, con la mayor escucha. Mi día a día es estar frente a un set, a un público, a las cámaras, pero esto requiere mucha escucha y mucha empatía. Fue un proceso precioso y enriquecedor de la mano de la directora Leyla Rangel. Creo que nosotros estamos muy satisfechos y contentos con el resultado final de El niño y la garza", dijo Alfonso Herrera al programa Encendidos de RPP.

"He recibido invitaciones para trabajar en Perú"

Con el reciente estreno de El niño y la garza y tras formar parte del elenco de Rebel Moon, Alfonso Herrera continúa avanzando en su carrera artística y confesó que ha recibido invitaciones para hacer proyectos en Perú, sin embargo, por cuestiones de tiempo no se ha logrado.

"Desafortunadamente no se pudo concluir. Yo feliz de la vida si es este año, Perú es fantástico", comentó el mexicano. Asimismo, resaltó las cualidades del país: "Las oportunidades que he ido lo he disfrutado. La gastronomía peruana es una de las cosas más fantásticas que existe en el universo".

Los mexicanos Emilio Treviño y Alfonso Herrera le dan voz a Mahito y a la Garza gris, respectivamente.

El niño y la garza fue nominado al Oscar

Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli, ha celebrado la reciente nominación de El niño y la garza como mejor película animada en los premios Oscar 2024. En un comentario reciente, Suzuki expresó abiertamente su alegría al afirmar que se sentiría extremadamente feliz si el filme lograra una segunda estatuilla para el estudio, recordando su triunfo previo con El viaje de Chihiro en 2003.

"Sería muy feliz si pudiéramos ganar nuestro segundo Oscar tras el de El viaje de Chihiro. Espero con ansias el anuncio en marzo", dijo Suzuki en un comentario publicado por la prensa japonesa tras el anuncio de la nominación. Además, la película se encuentra en competencia por siete premios Annie, que celebran lo más destacado en el ámbito del cine animado.

Diseñadora colombiana nunca trabajó en El niño y la garza

Geraldine Fernández, la diseñadora colombiana que aseguró haber realizado 25 mil fotogramas de la película El niño y la garza, reconoció que no participó en ella. Fernández se hizo famosa en varios medios de su país tras sus afirmaciones, siendo etiquetada como “la colombiana que ganó el Globo de Oro”.

El martes, Fernández habló con Blu Radio de Colombia, donde aseguró que solo “trabajó en un par de escenas” y que no aparecía en los créditos por ser una trabajadora freelance. Finalmente, decidió decir la verdad:

“Informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño en la película El niño y la garza. Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida. Considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas. Hasta allí reconozco mi error”.