Will Smith recuerda los 33 años de 'El príncipe del rap' con foto en mansión en Bel-Air

‘The Fresh Prince of Bel-Air’ o 'El príncipe del rap' es una conocida serie de televisión estadounidense que se ganó el cariño de los televidentes en todo el mundo en los 90. Esta comedia televisiva, creada por Andy Borowitz, y Susana Borowitz y producida por la cadena NBC, estrenó su primer capítulo un 10 de setiembre de 1990 y precisamente su protagonista, Will Smith, recordó la fecha con una fotografía en redes sociales.

En efecto, el actor, reconocido por interpretar al ‘El príncipe de Bel-Air’ en las seis temporadas del programa, decidió compartir una foto en su cuenta oficial de Instagram donde aparece él mismo junto a la mansión donde vivía con la familia de su tío Philip Banks (James Avery), el recordado ‘tío Phil’ y sus primos Carlton (Alfonso Ribeiro), Hilary (Karyn Parsons), Ashley (Tatyana Marisol Ali), Nicky (Ross Bagley) y el mayordomo Geoffrey Butler (Joseph Marcell).

“Se mudó hace 33 años hoy”, se lee en la descripción de la foto difundida por Will Smith, quien aparece con un pantalón buzo negro, un polo blanco y una casaca de colores negro, blanco y vere en el cuello. A pocas horas de su publicación, el post ya cuenta con 357 mil me gustas y más de 3 300 comentarios de los fanáticos de ‘El Príncipe de Bel-Air’.

Por otro lado, diversos usuarios compartieron imágenes y gifs de momentos divertidos del programa graficando su fanatismo por el programa que dio a conocer a Will Smith. “El show fue increíble gracias a ti”, “Necesitamos un crossover con Bel Air contigo”, “Qué publicación tan legendaria”, “El tiempo vuela, legendario”, fueron algunos de los mensajes.

Will Smith junto al elenco que conformó la icónica serie ‘El príncipe de Bel-Air’. | Fuente: Getty Images

Actores de ‘El Príncipe de Bel-Air’ se juntaron por los 30 años del programa

El 19 de noviembre de 2020, HBO Max emitió un capítulo en streaming de la reunión de los personajes que fueron parte del ‘The Fresh Prince of Bel-Air’. Esto, con motivo de cumplirse 30 años desde el lanzamiento del programa.

Fue el propio Will Smith quien compartió el video de la reunión con los diversos actores con quienes actuó en la popular serie y que HBO Max se encargó de juntar nuevamente para un episodio de reencuentro.

"30 años después, ¡volveremos a reunir a la familia Banks! Unanse a Will, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro y DJ Jazzy Jeff para una noche divertida y sincera llena de música y baile en honor al programa que duró seis temporadas y 148 episodios", escribió el actor de 'Hombres de negro', 'Bad boys', 'Enemigo público', entre otros filmes, en su cuenta de YouTube.