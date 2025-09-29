El príncipe Harry desmiente como “categóricamente falsas” las versiones sobre su reunión con el rey Carlos III

Harry respondió a los informes que cuestionaban el “tono” de su encuentro con el monarca británico el 10 de septiembre. Meses antes, había expresado su deseo de reconciliarse con su padre, aunque aseguró que este “no quiere hablar conmigo”.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Habla fuerte y claro. El príncipe Harry negó las versiones que señalaban que en su reciente reunión con el rey Carlos III se sintió como un “visitante oficial” y no como un miembro de la familia, calificando esos reportes de “categóricamente falsos”.

El mencionado encuentro tuvo lugar el 10 de septiembre en Clarence House, Londres, donde padre e hijo compartieron una merienda privada durante unos 55 minutos. Fue la primera vez que se vieron en persona desde febrero de 2024.

En un comunicado enviado a People, un vocero del príncipe de 41 años desmintió artículos de prensa —incluido uno de The Sun publicado el 26 de septiembre— que describían el reencuentro como “notablemente formal”.

El nuevo pronunciamiento de Harry surge después de que The Sun asegurara que el duque se sintió más como un “visitante oficial” que como un miembro de la familia, calificando el encuentro como “muy formal, casi una visita de Estado”.

Harry se reúne con el rey Carlos III

Harry y Meghan Markle se apartaron de la Casa Real en enero de 2020. Desde entonces, las fricciones se profundizaron, especialmente tras la entrevista que ofrecieron a Oprah Winfrey, en la que denunciaron actitudes racistas dentro de la familia real respecto al color de piel de su hijo Archie antes de nacer.

A fines de agosto de 2025, el Daily Mirror había adelantado que Harry planeaba reunirse con su padre durante su visita a Londres para la ceremonia de la organización benéfica WellChild.

En julio, asesores del monarca y del duque de Sussex sostuvieron un encuentro en la capital británica como primer paso hacia una posible reconciliación tras años de tensiones, según el Daily Mail.

El príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex.Fuente: Europapress/Handout

¿Qué dijo Harry frente a los rumores?

“El reciente reporte sobre la opinión del duque acerca del tono de la reunión es categóricamente falso”, señaló el vocero. “Las citas que se le atribuyen son pura invención alimentada, se puede asumir, por fuentes que buscan sabotear cualquier reconciliación entre padre e hijo. Presumiblemente, esas mismas fuentes también han decidido revelar que se intercambiaron obsequios”.

“Si bien hubiéramos preferido que esos detalles se mantuvieran en privado, para mayor claridad podemos confirmar que se entregó una fotografía enmarcada; sin embargo, la imagen no contenía al duque ni a la duquesa”, añadió el portavoz. Todo apunta a que la foto mostraba a los nietos del rey, Archie (6) y Lilibet (4), a quienes no ve desde hace más de tres años.

Por su parte, The Sun emitió un comunicado a People defendiendo su publicación: “En su declaración, el príncipe Harry confirma el intercambio de regalos, incluida una fotografía familiar. La oficina del duque de Sussex tuvo pleno derecho a réplica antes de la publicación y optó por no responder al relato cuidadosamente verificado de The Sun. Hemos actualizado el artículo en línea para incluir su nuevo comunicado”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis