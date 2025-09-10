El príncipe Harry llega a Londres para visitar a su padre, el rey Carlos III, según la BBC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El príncipe Harry llegó este miércoles al palacio Clarence House en Londres para mantener un encuentro con su padre, el rey Carlos III, algo que no se produce desde hace 19 meses, poco después de que el monarca fuera diagnosticado de cáncer, según la BBC.

El duque de Sussex fue visto entrando a la residencia habitual del monarca, y diferentes medios reportan que también se le vio a él en el interior, aunque el Palacio de Buckingham no informó de ninguna actividad prevista para hoy.

La última vez que ambos mantuvieron un encuentro cara a cara fue en febrero de 2024 y Harry sostuvo en una entrevista con la BBC el pasado mayo que le "encantaría" que se produjera una reconciliación con su familia, con la que cortó la relación después de que, junto a su esposa Meghan, abandonara sus funciones reales en 2020.

Los rumores sobre este reencuentro crecieron en el Reino Unido después de que en julio asesores de comunicación de ambos fueran vistos juntos en un club de Londres, lo que se interpretó como un gesto de acercamiento.



¿Harry también se reencontrará con su hermano William?

Desde su salida de la familia real, Harry ha criticado públicamente a su padre, a la reina Camila y a su hermano, el príncipe William, en entrevistas, documentales y en sus memorias Spare (En la sombra), donde reveló su infancia marcada por la pérdida de su madre, Diana de Gales, y el impacto en su salud mental del acoso mediático.

Sin embargo, no hay señales de que ese encuentro se extienda a su hermano, el príncipe de Gales y heredero al trono, que sí mantuvo ocupada su agenda con diversos actos esta semana, al contrario que el rey Carlos III, que estuvo en el castillo de Balmoral en Escocia y no tenía previstos actos oficiales.

Este lunes, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, el duque de Sussex aterrizó en Londres procedente de Montecito (California), donde reside junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, para presidir diversos actos benéficos.

Ese mismo día, después de rendir tributo a su abuela ante su tumba en el Castillo de Windsor (afueras de Londres), presidió la gala anual de los premios WellChild, y el martes acudió a Nottingham, donde anunció una donación de 1,1 millones de libras (1,2 millones de euros) a la ONG Children In Need, de la BBC.

