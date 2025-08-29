Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

El príncipe Harry se reencontrará en Londres con su padre, el rey Carlos III, según medios británicos

La relación de Harry con su padre ha sido tensa durante varios años.
La relación de Harry con su padre ha sido tensa durante varios años. | Fuente: Europa Press / Instagram: The Royal Family
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mes pasado, asesores del rey Carlos III y el príncipe Harry, celebraron una reunión en Londres como primer paso hacia una posible reconciliación tras años de tensiones, según el Mail on Sunday.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El príncipe Harry, duque de Sussex, se reencontrará con su padre, el rey Carlos III del Reino Unido, dentro de dos semanas, cuando asista a Londres para la ceremonia de entrega de premios de una organización benéfica de la que es patrocinador, según adelantó la prensa británica.

En la información, que partió en exclusiva del tabloide Daily Mirror y de la que se ha hecho eco la cadena pública británica BBC, se sostiene que Harry llegará a Londres el 8 de septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, y asistirá a una gala de la organización benéfica WellChild.

En la ceremonia, pronunciará un discurso y se reunirá con niños gravemente enfermos y sus familias, y entregará un premio a "un niño inspirador" de entre cuatro y seis años de edad.

Durante esta visita, la prensa británica, que cita fuentes próximas tanto al monarca como a Harry, se puede producir "una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo" más que "un gran gesto o una reunión concertada", algo que fue rechazado por el príncipe de Gales, William, heredero al trono y hermano del duque de Sussex.

¿Reunión en Londres abre la puerta a la reconciliación?

El mes pasado, asesores del rey Carlos III del Reino Unido y de su hijo menor, el príncipe Harry, celebraron una reunión en Londres como primer paso hacia una posible reconciliación tras años de tensiones, según el Mail on Sunday.

El dominical publicó fotografías en las que se ve a Meredith Maines, directora de comunicaciones del duque de Sussex, que viajó a Londres desde Los Ángeles, con Liam Maguire, quien dirige el equipo de relaciones públicas de los duques en el Reino Unido, junto al secretario de comunicaciones del rey, Tobyn Andreae, en el club Royal Over-Seas League, en el centro de la capital británica.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, decidieron apartarse de la Casa Real en enero de 2020, pero después las tensiones entre ellos y la familia real se profundizaron cuando los duques ofrecieron una entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que afirmaron que un miembro de la realeza estaba preocupado por el color de piel de su hijo Archie antes de nacer ya que la madre es mestiza. 

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Informes RPP

Breve perfil de la reina Isabel II de Inglaterra

Repasamos los hitos más importantes en el largo reinado que tuvo la reina Isabel II.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Príncipe Harry Rey Carlos III

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA