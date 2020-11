Jacob Elordi confirma relación con Kaia Gerber, reconocida modelo norteamericana. | Fuente: Instagram

Los rumores de un posible romance entre Zendaya y Jacob Elordi, compañeros en la serie “Euphoria”, quedaron descartados. El actor confirmó su relación con la modelo Kaia Gerber, durante la fiesta de Halloween. Ambos se mostraron románticos en unas fotos a propósito de la celebración. Vestidos como Elvis y Priscilla Presley, la pareja se robó las miradas de los asistentes.

Los fanáticos de “El Stand de los Besos” esperaban que sus protagonistas: Elordi y Joey King retomaran su romance. Por el momento, eso no sucederá. En el pasado amoroso de Gerber, se supo que tuvo un amor fugaz con Pete Davidson.

A través de las redes sociales de la modelo, se pudo apreciar cómo la nueva pareja se divirtió en Halloween. En sus stories de Instagram, combinaron atuendos vintage y ella fue la encargada de documentar su romance por medio de las instantáneas.

TERCERA ENTREGA



¡Es oficial! Netflix confirmó que habrá una tercera entrega de la película romántica protagonizada por Joey King y Jacob Elordi. Su estreno está previsto para el 2021.

A través de las redes sociales, la plataforma compartió un video donde aparecen los actores del elenco de “El Stand de los Besos”. En el clip, se ve a Elle (King) y a su mejor amigo Lee (Joel Courtney), tratando de quitarse de las manos un celular para evitar enviar un mensaje. Sin embargo, lo mandan de casualidad a Marco (Taylor Pérez), Chloe (Maisie Richardson Sellers) y Rachel (Meganne Young). Todos sonríen al ver sus celulares y enterarse de la noticia: habrá una tercera película.

No obstante, Noah (Jacob Elordi) es el único que no está al tanto de lo que pasa por lo que pregunta: “¿De qué me perdí?”. Tras este video, entre los fans se tejió la posibilidad de que el actor no saldría en la tercera película. Habrá que esperar al próximo año para saberlo.