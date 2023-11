Fallecida hija de Elvis Presley estuvo en contra de la película sobre su madre, 'Priscilla'

‘Priscilla’, película basada en las memorias de Priscilla Presley, exesposa de Elvis Presley, y que se estrenará en el Perú el próximo 28 de diciembre, no fue del agrado de Lisa Marie Presley, fallecida hija de la famosa pareja estadounidense que marcó huella en la historia de la música y que será interpretada en un nuevo proyecto cinematográfico a cargo de la reconocida directora, Sofia Coppola.

De acuerdo con correos electrónicos obtenidos por Variety, la hija mayor de Elvis Presley le señaló a la cineasta que estaba en contra del guion de la película que contará el romance de su padre con su mamá Priscilla Presley debido a que le parecía “sorprendentemente vengativa y despectiva” ya que, según mencionó, perjudicaba la imagen del ‘rey del rock’.

“Mi padre sólo da la impresión de ser un depredador y un manipulador. Como su hija, no leo esto y no veo nada de mi padre en este personaje. No leo esto y veo la perspectiva que mi madre tiene de mi padre", expresó Lisa Marie Presley en mensajes electrónicos enviados en setiembre de 2022, semanas antes de que se iniciaran las grabaciones de la película producida por A24.

En ese sentido, la fallecida familiar de los Presley añadió: “Leo esto y veo tu perspectiva sorprendentemente vengativa y desdeñosa y no entiendo por qué (…) Me veré obligado a estar en una posición en la que tendré que decir abiertamente lo que siento acerca de la película e ir en contra de ti, de mi madre y de esta película públicamente”.

‘Priscilla’ se estrenará en los cines peruanos el próximo 28 de diciembre. | Fuente: A24

‘Priscilla’ varió el primer guion entregado a Lisa Marie Presley

La propia Sofia Coppola fue consultada por Variety sobre la respuesta que le dio a Lisa Marie Presley, quien murió en enero de este año, tras conocer su posición adversa a la emisión de su largometraje en los cines. Al respecto, la cineasta entregó parte de la respuesta que le dio a la hija mayor de los Presley.

“Espero que cuando veas la película final te sientas diferente y entiendas que estoy teniendo mucho cuidado en honrar a tu madre, al mismo tiempo que le presento a tu padre sensibilidad y complejidad”, contentó Coppola a Presley.

Por otro lado, fuentes del portal de cine mencionaron que lo que Lisa Marie Presley vio fue un primer borrador del guion que luego fue “recortado” y que tuvieron que “bajar el tono” de algunos elementos que entregaba el libro ‘Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N' Roll’.